„Sule-Muckefuck“: Vom heimischen Acker in die Tasse

Sulingen – Kaffeesträucher haben sich bisher in den hiesigen Breiten nicht außerhalb von Gewächshäusern durchsetzen können – anders als Lupinen. Und genau die liefern den Rohstoff für den „Sule-Muckefuck“, die neueste Kreation der Sulinger Kaffeemanufaktur „Sulebun“.

Lupinen sind Hülsenfrüchte, ähnlich wie Bohnen, Erbsen oder Soja, und sie zählen zu den ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Verwendung finden sie jedoch überwiegend in der Landwirtschaft, als Viehfutter und zur Bodenaufwertung. Doch wie führt der Weg vom Acker in die Kaffeetasse?

Ausgangspunkt war für Dörte Knake, Inhaberin der Kaffeemanufaktur, tatsächlich Bohnenkaffee – oder vielmehr der Mangel desselben. Schwierig sei die Situation mit dem Bürgerkrieg im Jemen ohnehin schon gewesen, berichtet sie, aber mit der Blockade des Suezkanals im März 2021, als die „Ever Given“ eine Woche lang die Wasserstraße versperrte, sei es noch schlimmer geworden: „Im Moment kauft man Kaffee, weil er verfügbar ist – und nicht, weil man ihn braucht.“

+ Weiße Süßlupinensamen sind das Ausgangsprodukt für den „Sule-Muckefuck“ – links vor, rechts nach dem Rösten. © Bartels, Harald

Daraufhin begann sie nach Alternativen zu suchen, und bei ihren Recherchen stieß sie auf Lupinenkaffee, der für sie zwei gewichtige Vorzüge bietet: Er kann regional und nachhaltig angebaut werden. Bei einem Hofmarkt sei sie dann mit einem heimischen Landwirt ins Gespräch gekommen, der dort Lupinenmehl anbot. Er soll künftig das Grundprodukt für den „Sule-Muckefuck“ liefern, und die erste Ernte wird für September erwartet, denn „ich wollte unbedingt Lupinen aus der Region haben“, betont Dörte Knake.

Bereits seit vergangenem Herbst tüftelt sie aber am fertigen Produkt, und zum Einsatz kommen bisher weiße Süßlupinen, die sie von einem bayrischen Biohof bezieht. „Es ist ein komplett anderes Rösten als beim Bohnenkaffee“, verrät die Expertin. Die Lupinen müssen länger im Röster bleiben, und der Röstgrad ist auch nicht sofort von außen erkennbar. Dafür entfällt das „Ausgasen“ nach dem Rösten, was beim Bohnenkaffee unabdingbar ist, damit sich der Geschmack entfaltet. Wertvolle Hinweise gab es von einer Rösterin aus Schleswig-Holstein, mit der sich Dörte Knake austauschte.

+ Der sorgsame Aufguss in einer „French Press“ ist nach Ansicht der Tester die beste Zubereitungsmethode. © Bartels, Harald

Ausprobiert hat sie auch unterschiedliche Mahlgrade sowie die optimale Zubereitung, wobei ihr eine Reihe von Testpersonen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis half. Der Favorit der Tester ist das sorgsame Aufgießen des Getränks in einer Pressstempelkanne, auch als „French Press“ bekannt. Für übliche Kaffeemaschinen oder ähnliche Brühmethoden eignet sich Sule-Muckefuck jedoch auch. Nicht infrage kommen dagegen Vollautomaten: Anders als Kaffeebohnen werden die Lupinensamen mit Schale geröstet, was unter Umständen die Mahlwerke der Vollautomaten überfordert. Eine Testerin habe gesagt: „Das schmeckt ja wie Muckefuck“, und so sei der Name „Sule-Muckefuck“ entstanden, erzählt Dörte Knake.

Das fertige Getränk schmeckt überraschend nussig und enthält keinerlei Bitterstoffe, wie sie zum herkömmlichen Kaffee gehören. Auch Koffein findet sich in den Lupinen nicht, zudem ist das Produkt vegan, gluten- und laktosefrei. Günstiger als Bohnenkaffee sei der „Sule-Muckefuck“ obendrein, weil die Röststeuer von 2,19 Euro pro Kilogramm geröstetem Kaffee entfällt.

Ab sofort ist die Neuentwicklung erhältlich – vorerst nur im Café am Stadtsee, „aber wir sind in Gesprächen mit heimischen Geschäften.“ Abgepackt ist sie ausschließlich in gemahlener Form in 250- und 500-Gramm-Beuteln.