Drei neue Landesbuslinien ab Sulingen: Im Stundentakt durch den Landkreis

Der Bus gibt die Richtung vor. Ab Mitte Dezember soll es komfortabel und barrierefrei von Sulingen nach Diepholz, Bassum und Nienburg gehen.

Sulingen - Die Sulinger sind Glückspilze. Ab dem 15. Dezember können sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln in beinahe alle Himmelsrichtungen fahren – und zwar im Stundentakt an sieben Tagen in der Woche. Ein großer Bahnhof wird dafür allerdings nicht gebraucht. Vielmehr machen drei neue Landesbuslinien, die in Kürze an den Start gehen sollen, die neu gewonnene Mobilität möglich. Pünktlich, zuverlässig, klimatisiert, barrierefrei und mit WLAN-Hotspot sollen sie sein. Die Politik freut’s. Zum Eröffnungsakt gaben sich Kommunal-, Kreis- und Landespolitiker die Klinke in die Hand.