Deckenverkleidung über Tresen im Sulinger Hallenbad stürzt herab

Von: Harald Bartels

Teilen

Feuerwehreinsatz im Sulinger Hallenbad am Sonntagabend. © Bartels

Sulingen – Mit dem Stichwort „Gebäudeeinsturz“ rief die Leitstelle am Sonntag gegen 21.20 Uhr die Sulinger Feuerwehren zum Hallenbad an der Breslauer Straße gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr fest, dass im in dem Gebäude ansässigen Gastronomiebetrieb die Deckenverkleidung über dem Tresen, zusammen mit diversen Getränkeflaschen, herabgestürzt war.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich eine Kundin und eine Mitarbeiterin im Raum, sie konnten diesen aber rechtzeitig verlassen. Beide erlitten einen Schock, blieben aber unverletzt.

Weil eine größere Zahl von Verletzten befürchtet worden war, hatte sich die Alarmierung auf alle Ortsfeuerwehren der Stadt Sulingen sowie auf die Ortsfeuerwehr Barenburg und die Technische Einsatzleitung aus Schwaförden erstreckt; dem Großteil der Feuerwehrleute konnte noch auf der Anfahrt Entwarnung gegeben werden. Der Einsatz endete bereits nach kurzer Zeit. Vor Ort waren ebenfalls Kräfte von Rettungsdienst und Polizei, Vertreter der Sulinger Stadtverwaltung machten sich ein Bild von der Lage.

Die Deckenverkleidung über dem Tresen im Gastronomiebetrieb war herabgestürzt. © Bartels