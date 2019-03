Stühlerücken bei der CDU Sulingen

Sulingen – Seit 2002 ist Mario Pschunder Mitglied der CDU – des Stadtverbandes Sulingen. Seit sieben Jahren führt er den mit 160 Mitgliedern zweitstärksten Stadt- beziehungsweise Gemeindeverband im CDU-Kreisverband Diepholz. Während der für den 1. April geplanten Mitgliederversammlung verzichtet der 47-Jährige auf eine erneute Kandidatur. „Ich sehe es wie Angela Merkel“, sagt Pschunder. „Demokratie lebt vom Wechsel.“ Möglicher Nachfolger ist Stefan Meyer, bis dato Pressesprecher des Stadtverbandes.

Pschunder bereitete seinen Rückzug vom Chef-Posten von langer Hand vor. „Die Entscheidung fiel bereits im Herbst vergangenen Jahres“, erklärt der Familienvater, der als Abteilungsleiter IT für einen Zulieferer der Automobilindustrie arbeitet. Einen konkreten Anlass gebe es für seine Entscheidung nicht. „Man muss so eine Position nicht 20 Jahre lang bekleiden. Und ich möchte die Schwerpunkte meiner Arbeit verlagern.“

Verheiratet ist der Kommunalpolitiker mit der Ärztin Yulia Pschunder. Die ärztliche Versorgung der Menschen in der Region liege ihm am Herzen, an deren Optimierung er mitarbeiten will. „Stimmen die Mitglieder zu, stehe ich dem neuen Vorstand des Stadtverbandes weiter als Beisitzer zur Verfügung.“

Mitglied in einer politischen Partei sei er, der 47-Jährige, aus Überzeugung. Aber: Bundespolitik sei für ihn persönlich eher zweitrangig. „Über die Parteiarbeit habe ich auch die Chance, Einfluss auf mein unmittelbares Umfeld zu nehmen.“ Für eine Mitgliedschaft im Stadtverband Sulingen habe er sich entschieden, „weil die Ziele und Absichten der in der CDU und ihrem Umfeld wirkenden Menschen meinen Vorstellungen am ehesten entsprechen.“

Konkreter wird Mario Pschunder trotz Nachfrage nicht.

Dass er vor sieben Jahren von seinem Vorgänger Matthias Wendland den Vorsitz übernahm, habe sich „so ergeben“. Pschunder: „Ich habe mich immer schon für die Arbeit des Vorstandes interessiert, bin gefragt worden – und habe zugesagt.“

Als „herausragendes Ereignis“ seiner siebenjährigen Amtszeit bezeichnet der scheidende Vorsitzende das Zusammenwirken mit dem SPD-Ortsverein Sulingen anlässlich der Bürgermeisterwahl in Sulingen im Jahr 2013.

CDU und SPD hatten den Bürgern der Stadt mit Frank Maatz einen gemeinsamen Kandidaten präsentiert. Bei der Stichwahl musste sich Maatz dem derzeitigen Amtsinhaber Dirk Rauschkolb mit 2007 zu 2784 Stimmen geschlagen geben.

Mario Pschunder ist seit dem Jahr 2016 Angehöriger des Rates der Stadt Sulingen. „Ich hätte den Schulterschluss mit der SPD gerne fortgeführt, aber mit den vielen kleinen Gruppen im aktuellen Rat ist das sehr schwierig. Klare Entscheidungen gibt es immer weniger. Und dabei geht es uns doch allen darum, das Beste für Sulingen herauszuholen.“

Laut Mario Pschunder werde der aktuelle Vorstand Stefan Meyer den Mitgliedern zur Wahl des neuen Vorsitzenden vorschlagen. Meyer wurde 2017 als Pressesprecher in den Stadtverbandsvorstand gewählt, wirkt zwischenzeitlich auch als Schriftführer im CDU-Kreisvorstand. „Ein hochmotiwierter Mitarbeiter“, sagt Pschunder; wohlwissend dass das letzte Wort die Mitgliederversammlung spricht.

Der scheidende Stadtverbandsvorsitzende hinterlasse ein „gut bestelltes Feld“, sagt er selbst. „Die Ausgangslage ist gut, irgendwann mal wieder über die absolute Mehrheit im Rat der Stadt Sulingen zu verfügen. Das erfordert noch eine Menge Arbeit, würde vieles aber auch leichter machen.“ oti