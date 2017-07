Studenten begleiten Inklusionshandballer

Gruppe des TuS Teil eines Projektes der Fachhochschule des Mittelstandes und des Handball-Verbandes Niedersachsen

+ Abstimmungsgespräch am Dienstag in Sulingen: Professor Dr. Jens Große, Volontärin Isabel Fröbius und Wiebke Wall von der Abteilung Handball des TuS (von links). - Foto: Schlotmann

Sulingen - Die Inklusionsgruppe der Abteilung Handball des TuS Sulingen wird Teil eines Kommunikationsprojektes, das die Mitarbeiter des Campus Hannover der Fachhochschule des Mittelstandes mit Sitz in Bielefeld gemeinsam mit dem Handball-Verband Niedersachsen initiieren. Details zurrten Professor Dr. Jens Große, Wissenschaftlicher Leiter der Fachhochschule am Standort Hannover, und Isabel Fröbius, Volontärin an der FHM, mit der Sulingerin Wiebke Wall am Dienstag beim Ortstermin fest. Wall ist neben Martina Zimmermann Übungsleiterin der Sulinger Inklusionshandballer. Ziel des Projektes ist die Verbreitung der Idee der Inklusion im Handballsport in ganz Niedersachsen.