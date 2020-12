Aufforderung zum Gespräch in Sulingen – aber von wem?

Strohballen vor dem NLWKN

+ © Bartels Zwei Strohballen mit einer Botschaft überraschten am Montag die Mitarbeiter des NLWKN in Sulingen. © Bartels

„Redet mit uns“ lautet die Aufschrift auf zwei Strohballen, die am Montag vor dem Eingang zur Betriebsstelle Sulingen des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Sulingen aufgestellt wurden. Allerdings – mit wem eigentlich geredet werden soll, ist unklar: Auch auf Nachfrage habe sich niemand dazu bekannt, sagt Hartmut Korte, stellvertretender Betriebsleiter. Es gebe die Mutmaßung, dass es in Zusammenhang stehe mit der Demonstration neulich wegen der „roten Gebiete“, aber jetzt gebe es zunächst Gespräche mit dem Vermieter und dem Ordnungsamt, um die Ballen zu entsorgen.