Stricken und Häkeln im Inklusiven Wohnen der Lebenshilfe in Sulingen

Teilen

Die Neu-Sulingerin Renée Christiane Kämpf bietet ab Dienstag, 1. November, die Teilnahme an einem inklusiven Strick- und Häkeltreff im Inklusiven Wohnen der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz in Sulingen an. © Privat

Sulingen – Die Neu-Sulingerin Renée Christiane Kämpf bietet ab kommendem Dienstag, 1. November, die Teilnahme an einem inklusiven Strick- und Häkeltreff im Inklusiven Wohnen der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz in Sulingen an. Das Angebot in den Räumen am Schwafördener Weg 54 b richtet sich an Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen jeden Alters sowie an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen, sagt die 66-jährige Initiatorin.

Anmeldungen nehmen Renée Christiane Kämpf (Tel. 0 42 71 / 7 23 82 57 und 01 63 /4 26 42 31, E-Mail: purpur-laedchen@gmx.de) sowie Carsten Schlotmann von der Sozialraum- und Netzwerkarbeit der Lebenshilfe (Tel. 0 42 71 /80 09 85 90, E-Mail: c.schlotmann@lebenshilfe-dh.de) entgegen.

Renée Christiane Kämpf ist vom Fach, heißt es seitens der Lebenshilfe: Die 66-Jährige stammt aus dem Ruhrgebiet und lebt seit zwei Jahren in Sulingen. 20 Jahre führte sie im Gebäude des Gemeinschaftskrankenhauses in Herdecke das Fachgeschäft „PurPur“, in dem sie unter anderem, neben Kunsthandwerk und Naturtextilien, auch Garne sowie Häkel- und Strickutensilien anbot. Auch in Herdecke begleitete sie einen Handarbeitskreis. Noch heute verfüge sie über Teile ihres Ladensortimentes, mit denen sie zu Basaren und Märkten in der Region reist: „Bei Bedarf bringe ich auch Garne und Utensilien zum Strick- und Häkeltreff im Inklusiven Wohnen mit“, erklärt Renée Christiane Kämpf.

Die Teilnahme an dem Strick- und Häkeltreff, ab dem 1. November immer dienstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, sei grundsätzlich kostenlos. Von den Teilnehmern, die Strick- beziehungsweise Häkelanleitungen benötigen, erbittet die Neu-Sulingerin einen Kostenbeitrag in Höhe von drei Euro pro Person und Treffen. Angelegt ist der Strick- und Häkeltreff zunächst für die Dauer von zehn Zusammenkünften.