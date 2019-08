Streit in Sulingen: Küchenmesser und Eisenstange im Einsatz

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Freitag gegen 21 Uhr im Finkensteg in Sulingen gekommen. Vorangegangene Streitigkeiten waren laut Polizeimeldung der Grund.

Sulingen - Nach bisherigem Ermittlungsstand erschienen zwei 23 und 25 Jahre alte Männer bei der Wohnung eines 39 Jahre alten Mannes, um bereits länger andauernde Streitigkeiten zu klären. Vor dem Wohnhaus am Finkensteg bedrohte und beleidigte der 23 Jahre alte Mann den 39-Jährigen fortwährend unter Vorhalt eines Küchenmessers.

23-Jähriger erleidet stark blutende Platzwunde

In einem sich anschließenden Handgemenge wurde der 39-Jährige Mann von dem 23-Jährigen am Handgelenk mit dem Messer leicht verletzt und der 23-Jährige von einem Begleiter des 39-jährigen Mannes mit einer Eisenstange auf dem Kopf geschlagen. Der 23-Jährige musste mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf stationär im Krankenhaus Sulingen behandelt werden.

Tumultartige und aggressive Situation

Aufgrund starken Zulaufs weiterer Personen kam es vor Ort zu einer tumultartigen und aggressiven Situation, die jedoch durch den Einsatz starker Polizeikräfte wieder beruhigt werden konnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa