Straßenraub: Mann überfallen und mit Schlagring attackiert

Sulingen - Ein 35-jähriger Mann wurde am Samstag in Sulingen mit seinem Fahrrad von drei Männern angehalten und um eine Zigarette gebeten, dann jedoch sofort körperlich attackiert, woraufhin er zu Boden ging.

Das berichtet die Polizei Diepholz. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr in Sulingen in der Straße “Am Stellwerk". Der 35-jährige Sulinger sei von den drei Männern festgehalten und nach Wertsachen durchsucht worden, jedoch zunächst ohne Erfolg, so dass sie von ihm abließen.

Als der Sulinger in der Nähe nach seiner Geldbörse suchte und diese in der Jackentasche fand, wurde er laut Polizei von dem namentlich bekannten Haupttäter beobachtet und erneut attackiert, mehrfach mit einem Schlagring geschlagen und zur Herausgabe des Geldes aufgefordert. Aufgrund der Überlegenheit habe das Opfer dann die mitgeführten 150 Euro Bargeld an den Täter übergeben. Zu diesem Zeitpunkt seien die vorherigen Mittäter schon weggelaufen gewesen.

Der Sulinger sei dann noch mit seinem Fahrrad bis in die Schmelingstraße gefahren und dort zusammengebrochen. Er wurde ins Krankenhaus Sulingen gebracht und blieb dort stationär. Der Täter wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und die Wohnung, in der er angetroffen wurde, nach Geld und Schlagring durchsucht, jedoch ohne Erfolg. Bei dem Täter handele es sich um einen 31-jährigen Sulinger, der bei der Tat unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Wegen nicht ausreichender Haftgründe wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die beiden unbekannten Mittäter werden wie folgt beschrieben: der erste sei circa 25 Jahre alt, circa 1,60 m groß, besäße ein osteuropäisches Aussehen und sei mit einer kurzen rotfarbenen Hose und blauem T-Shirt bekleidet gewesen, der zweite Täter besäße ein südländisches Aussehen, trug eine weiße Jacke, Jeans und blaue Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder sonst Hinweise liefern können, sich bei der Polizei Sulingen unter: 04271 /9490 zu melden.

