„Stolz, sie im Team zu haben“

Wehrbleck/Sulingen - Die Volksbank eG, Sulingen, ehrte ihre Jubilare am Dienstag im Rahmen einer Feier im Landhaus „Witten Deel“ in Wehrbleck „für insgesamt 240 Jahre engagierten Einsatzes für ihre Mitglieder, Kundinnen und Kunden“, teilt Sara Overbecke für die Volksbank mit. „Wir sind stolz, sie in unserem Team zu haben“, erklärte Sven Horstmann, Leiter des Privatkundengeschäftes, der zur Einstimmung auf die „silbernen“ Jubiläen an Ereignisse vor 25 Jahren erinnerte, als Bill Clinton das Amt des US-Präsidenten antrat.

Silke Hattermann nahm 1993 ihre Tätigkeit in der Volksbank Bruchhausen auf. 1995 wechselte sie in die Geschäftsstelle Schwarme und ist dort noch heute „vertraute und fachkundige Ansprechpartnerin. Deine Freundlichkeit und Zuverlässigkeit wird von allen Kunden, aber auch Kollegen sehr geschätzt“, betonte Horstmann. Ursula Vallan, die zuvor in einem großen Kaufhaus arbeitete, ist seit dem 1. April 1993 Mitarbeiterin im Kundenservice der Hauptgeschäftsstelle in Sulingen. Horstmann: „Unsere Kunden vertrauen dir und wissen, dass sie bei dir in guten Händen sind“. Am 1. August 1993 begann Dörthe Bobring ihre Ausbildung zur Bankkauffrau. Nach deren Abschluss war sie zunächst als Kundenberaterin in Sulingen und der Geschäftsstelle Süd-Ost tätig. Seit 2004 sei Dörthe Bobring „von allen geschätzter fester Bestandteil des Varreler Volksbankteams“, so Horstmann. Marion Breuer gehört seit dem 18. Oktober 1993 zum Team, die gelernte „Fachgehilfin in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen“ begann ihre Volksbank-Laufbahn in der Datenerfassung. Doch der Kontakt mit den Kunden liege ihr besonders am Herzen, daher wechselte sie 2003 in den Kundenservice, ist heute Servicemitarbeiterin in Kirchdorf.

Heiner Brockhob, Leiter des Betriebsbereiches der Volksbank, beglückwünschte Susanne Hasemann: Erste Station ihres Werdegangs war im Februar 1993 das Info-Center der Hauptstelle in Sulingen. Beim Start des neu konzipierten Marktservicecenters 2009 war sie Pionierin, gestaltete den Bereich maßgeblich mit. „Wir haben dich als sehr flexible, engagierte und stets zuverlässige Mitarbeiterin kennengelernt“, bedankte sich Heiner Brockhob.

Vorstandsmitglied Jürgen Düver würdigte die Jubilare Tanja Droste und Markus Conrad. Seit Juli 1993 ist Tanja Droste im Sekretariat der Volksbank in Barnstorf tätig. Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau ist erste Ansprechpartnerin für Anrufer und Besucher und organisiert Besprechungen und Termine: „Auf Tanja ist immer Verlass“, betonte Düver. Markus Conrad startete seine Karriere bei der Volksbank im Februar 1993 im Kundenservice Barnstorf. Seit 1995 arbeitet der gelernte Bankkaufmann in der Beratung, ist somit vertrauter Ansprechpartner für seine Kunden. Düver bedankte sich bei beiden Jubilaren für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Vorstandsmitglied Torsten Blietschau ließ es sich nicht nehmen, seine Vorstandssekretärin Regina Bollhorst-Ahrens zu ihrem 25-jährigem Dienstjubiläum zu beglückwünschen: Die gelernte Rechtsanwalts- und Notargehilfin begann ihre Volksbankkarriere 1993 im Kundenservice, wechselte 1998 ins Vorstandssekretariat. Blietschau bedankte sich für ihre „Loyalität und ihre konstruktive und zuverlässige Mitarbeit“. Alle silbernen Jubilare erhielten die silberne Ehrennadel des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen.

Last but not least bedankte sich Vorstandsvorsitzender Jörn G. Nordenholz bei Anette Keßler: Sie ist bereits seit 40 Jahren bei der Volksbank beschäftigt, begann 1978 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau und „hat seitdem ihre Vielseitigkeit immer wieder unter Beweis gestellt und verschiedenste Aufgaben übernommen.“ Im Jahr 2012 wechselte sie in die Personalabteilung, „und ist seither eine ,Institution‘ in diesem Bereich.“ Jörn G. Nordenholz würdigte Anette Keßler als fachkundige und umsichtige Mitarbeiterin und wertvolle Ansprechpartnerin für Mitarbeiter aller Abteilungen und Geschäftsstellen: „Alle Kolleginnen und Kollegen schätzen ihre Freundlichkeit, ihre Fachkenntnis und ihre Zuverlässigkeit. Sie sind ein Fels in der Brandung.“