Stockender Start für „Drums Alive“ in Sulingen

+ © Bartels Noch wurde nur für das Foto mit Instruktorin Christine Gottwald (links) getrommelt. © Bartels

Sulingen – Große Vorfreude bei den Teilnehmern, aber noch kein Erfolgserlebnis: Der für Donnerstag geplante Auftakt für das Angebot „Drums Alive“ verzögert sich um eine Woche.

Eigentlich sollte in der Sporthalle des Berufsbildungszentrums (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup in Sulingen der Start erfolgen für ein neues Sportangebot der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz. Als Christine Gottwald, Koordinatorin des Familienunterstützenden Dienstes der Lebenshilfe, die Halle betrat, war die bereits belegt von den Nachwuchskickern des TuS Sulingen. Offenbar sei die Hallenzeit doppelt vergeben worden, bedauert die ausgebildete „Drums Alive“-Instruktorin. Aber Fred Knispel, Trainer der Fußballer und stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums, habe ihr gleich eine freie Hallenzeit am selben Wochentag und zur selben Uhrzeit in der Sporthalle des Gymnasiums angeboten. Somit bleibt der Termin donnerstags ab 16.30 Uhr.

Die Nachfrage für ein solches Angebot ist enorm, wie Christine Gottwald weiß. Im vergangenen Jahr habe sie „Drums Alive“ als Ferienaktion an der Paul-Moor-Schule in Sulingen angeboten. Zwar sei das über zwei Stunden gegangen und nicht nur über 60 Minuten, wie beim regelmäßigen Training – der Erfolg sei jedoch eindeutig gewesen: „Die Kids waren total ausgepowert, aber glücklich“, erinnert sie sich. Angesichts der großen Resonanz habe es als dauerhafte Einrichtung bereits im Herbst beginnen sollen, allerdings habe es keine geeigneten Räume gegeben. Deswegen sei sie so froh gewesen, dass ihr die Hallenzeit in der BBZ-Sporthalle angeboten wurde.

Für die kommende Woche hätten sich bereits mehr als 20 Teilnehmer angemeldet, und am Mittwoch habe sie noch eine Dame aus Bad Pyrmont angerufen: Die befinde sich dort gerade in einem Reha-Aufenthalt, zu dem auch „Drums Alive“ gehöre, und nachdem sie in der Kreiszeitung die Ankündigung gelesen habe, sei sie ganz begeistert gewesen.

Das Angebot richtet sich an Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Getrommelt wird zu Musik auf Gymnastikbällen in der Gruppe – eine ungewöhnliche sensomotorische Erfahrung. Nähere Informationen gibt es bei Christine Gottwald (Tel. 0 42 71 / 80 09 84 60 und 01 51 / 72 73 05 19; E-Mail: c.gottwald@lebenshilfe-dh.de).