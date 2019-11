Sternstunde am Sonntagabend

Sulingen - Von Martina Kurth-schumacher. Die überschaubare Kulturgemeinde feierte Tina Teubner, Ben Süverkrüp und Stephan Picard euphorisch: Die Zuhörer, die einzelne Beiträge schon während der Vorstellung mit Zwischenapplaus und Lobesbekundungen bedacht hatten, spendeten dem Trio am Ende ihres musikalischen Kabaretts „Standing Ovations“.

„Herkules – von der Sehnsucht, ein Mensch zu sein“ hieß der Titel des Programms, das kluge, humorvolle Texte mit virtuoser Kammermusik in vollendeter Symbiose vereinte. Warum zerstört der griechische Heros Herkules sich und andere, wenn sich ein Anflug von Glück einstellt? Was bedeutet es, ein Held zu sein und einsam auf dem Sockel zu stehen? Und was macht den Mensch zum Menschen?

Das Trio projiziert die Herkules-Sage auf den Geschichtsprofessor Martin Richter. Dieser ist auf dem Weg zu einem Kongress, wo er ein Grundsatzreferat über Herkules halten soll. Der griechische Halbgott ist in die Welt gezogen, um Gutes zu tun. Er ging mit bestialischer Brutalität gegen das Böse vor, war geprägt von Kraft, Einsamkeit und Wut. Ist auch Richter fremdgesteuert? Hat er sich das Recht versagt, das Drehbuch für sein Leben selbst zu schreiben? Mit seiner Kindheit verbindet Richter den Geruch nach Ochsenschwanzsuppe und das Geräusch, wenn sein Vater, Sadist der alten Schule, seine Aktentasche mit altphilologischem Ernst des Lehrerlebens auf den Tisch knallt. Richter erlebte mangelnde Liebe und maximale Förderung, wurde unfreiwillig ein Musterschüler.

Herkules und Richter gehorchen: Richter versucht, den Ansprüchen seines Vaters gerecht zu werden, der Mann mit Keule im Löwenfell die Erwartungen von Auftraggebern, die ihm unterlegen sind. Wenn aus Nähe Enge wird und aus Ruhe Langeweile, ist die Katastrophe vorprogrammiert – nicht nur im Götterhimmel. Martin Richter verfolgt seine virtuelle Ahnengalerie bis zu Herkules. Ein bisschen von ihm steckt in jedem von uns, lautet sein Fazit aus dem komplexen Psychogramm des Antihelden: die unstillbare Sehnsucht, ein Mensch zu sein und der Wunsch nach jemandem, der eine Hand reicht und Tränen trocknet.

Erfüllend und berührend waren die von Ben Süverkrüp (Piano) und Stephan Picard (Violine) präsentierten Musikstücke von Franz Schubert, Pablo de Sarasate, Anton Webern, César Franck, Henry Purcell, Franz Schubert, Johannes Brahms, Gabriel Fauré und Johann Sebastian Bach, mit denen sie eine Ahnung von Glück vermittelten - ein Brückenschlag zur Ewigkeit.

„Wir bedanken uns bei Ariane Hanselmann für den Mut, uns mit diesem Projekt einzuladen. Wir haben uns gefreut, hier zu sein“, versicherte Ben Süverkrüp vor der letzten Zugabe, bei dem Tina Teubner zur „Singenden Säge“ griff. Mit „Guten Abend, gute Nacht“ schickten sie die 35 Zuhörer, von denen sich viele persönlich bei den Künstlern für diese „Sternstunde“ bedankten, in den Sonntagabend.

Trotz der geringen Resonanz werde man auch in Zukunft auf solche „Perlen“ im Programm nicht verzichten, versprach Kulturchefin Hanselmann.