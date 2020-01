Sternsingeraktion auch im Sulinger Land

Wer sich anmeldet, der bekommt am Samstag, 4. Januar, Besuch

+ Ein Teil der Sulinger Gruppe war bei der bundesweiten Eröffnung der Sternsingeraktion in Osnabrück.

Sulingen – Die Sternsinger kommen: Am Samstag, 4. Januar, sind die kleinen und großen Könige wieder in den Straßen von Sulingen und den Dörfern im Sulinger Land unterwegs. 20 Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren haben sich in diesem Jahr bereit erklärt, als Sternsinger armen Kindern in der Welt zu helfen. Die Sänger sammeln Geld für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen. Sie werden mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen bringen.