Stephan Timpke neuer Präsident des Lions Clubs Sulinger Land: Dreimal „B“ als Motto der Amtszeit

Stephan Timpke löst turnusgemäß Marcus Thannhäuser als Präsident des Lions Clubs Sulinger Land ab. Timpke stellt seiner Amtszeit eine Agenda mit drei großen „Bs“ voran: Bewährtes bewahren, Brücken bauen und Besonderes bewirken. Das übergeordnete Ziel aller Maßnahmen heißt aber: „Wir wollen sichtbarer werden.“

Sulingen – Eine Reihe von Veränderungen gibt es im Vorstand des Lions Clubs Sulinger Land. Die Wichtigste: Stephan Timpke löst turnusgemäß Marcus Thannhäuser als Präsident ab.

Timpkes Nachfolger als 1. Vizepräsident ist Thomas Wolter, 2. Vizepräsident wurde Henning Löhmann, der weiterhin zuständig für die „Activity“ genannten Aktionen des Clubs ist. Das Amt des Sekretärs übernimmt Jan Schwabe von Timpke, und zum 2. Kassenprüfer wurde Mathias Landwehr gewählt.

„Das Schöne bei den Lions ist, dass auf allen Ebenen alle Ämter nur für ein Jahr vergeben werden“, betont Timpke: „Jeder Präsident hat die Chance, in diesem Jahr Gas zu geben und Schwerpunkte zu setzen.“ Als 1. Vizepräsident habe er mit Thannhäuser einen „sehr guten Präsidenten“ gehabt, denn „er war vorher lange Jahre Sekretär, quasi das ,Rückgrat‘ des Präsidenten, und konnte mich in dem Jahr in viele Dinge einführen. Außerdem steht er mir als Pastpräsident mit seiner Erfahrung weiter zur Seite.“ Er ist sich sicher: „Wir werden ein gutes Team im Vorstand bilden.“

Für seine Amtszeit, die planmäßig im kommenden Juni endet mit der Übergabe der Präsidentschaft an den 1. Vizepräsidenten, hat er sich das Motto mit drei „Bs“ gegeben: „Bewährtes bewahren, Brücken bauen und Besonderes bewirken“. Zum Bewährten zählt Timpke vor allem die „Activities“, allen voran das Benefizkonzert. In diesem Jahr haben die beiden langjährigen Organisatoren Karin Michaelis-Hatje und Konrad Leymann für Freitag, 24. November, Nora Kudrjawizki alias „One Violin Orchestra“ verpflichtet. „Sie ist so etwas wie der weibliche David Garrett, darauf freue ich mich sehr“, sagt Timpke. Der Vorverkauf für die Veranstaltung im Sulinger Stadttheater soll in Kürze beginnen. Ebenfalls in die Kategorie „Activity“ fallen der monatliche Bücherbasar im „Taff“ und das alljährliche Apfelsaftpressen. Timpke: „Damit generieren wir Geld, um einen guten Zweck zu unterstützen. Wir leben also das Lions-Motto ,We serve‘, auf Deutsch ,Wir dienen‘, indem wir nicht Geld spenden, sondern unsere ,Manpower‘ hineingeben.“

Als bewährt fortführen will Timpke zudem die Aktion „Sulidar“ sowie die in Thannhäusers Amtszeit eingeführten Projekte der Saatgut-Bibliothek in Freistatt und der Waldbühne im Sulinger Bürgerpark. „Auch dabei sind wir immer nur Mittler“, betont Timpke. Zudem gilt: „Wir wollen nichts besetzen, was schon besetzt ist.“ Beispielsweise will der Club nicht dem Beispiel anderer Clubs folgen und einen eigenen Adventskalender auflegen, weil es hier bereits den „tollen Kalender“ der Stiftung „Kirche für Sulingen“ gibt.

Unter die Stichworte „Brücken bauen“ und „Besonderes bewirken“ fallen neue Aktionen, „die ins Sulinger Land passen.“ Damit soll nicht nur weiter Gutes bewirkt werden, sondern „wir wollen noch stärker ins Sulinger Land hineinstrahlen, mehr Türen öffnen und neue Zielgruppen erschließen. Wir wollen sichtbarer werden.“

Ein wichtiger Punkt dabei ist auch der Nachwuchs, denn „wir sind von der Geschichte her noch ein relativ junger Club (gegründet 2008, die Redaktion), aber unsere aktuell 34 Mitglieder sind schon älter.“ Deswegen sollen mehr jüngere Mitglieder und mehr Frauen für die Lions gewonnen werden. Allerdings können Interessierte nicht einfach einen Mitgliedsantrag ausfüllen: Infrage kommende Namen werden zunächst im Club diskutiert, bevor für einen potenziellen Kandidaten zwei Paten gefunden werden. Erst dann erhält die Person die Einladung zu einem Clubabend, um sich selbst ein Bild zu machen. „Wir versuchen, einen Querschnitt verschiedener Berufe abzubilden, um sich gegenseitig zu befruchten“, erklärt Timpke. Aber auch das freundschaftliche Miteinander soll nicht zu kurz kommen. Bisher hat dieser Ansatz jedenfalls Erfolg gehabt: „Ich bin in einem starken, guten Club mit tollen Leuten“, stellt der amtierende Präsident fest.