Steen übernimmt „Drebing“

Sie sind sich einig: Marc Steen übernimmt im März von Bärbel Albrecht das Café und den Sule-Grill Drebing an der Schmelingstraße. Der Betrieb befand sich über 60 Jahre in Familienhand. - Foto: Schlotmann

Sulingen - Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, am Mittwoch bestätigten Bärbel Albrecht und Marc Steen, Geschäftsführer des E-Centers, ihre Vereinbarung: Die Centrum Verbrauchermarkt GmbH, Betreiberin des E-Centers in Sulingen, übernimmt am 1. März das Café und den Sule-Grill Drebing an der Schmelingstraße. Damit enden am 28. Februar knapp 60 Jahre (Familien-)Unternehmensgeschichte. „Schön, dass alle Mitarbeiter bei der Familie Steen unterkommen“, sagt Bärbel Albrecht.

Ihre Tante und ihr Onkel, Hilde und Gerhard Drebing, hatten den Betrieb 1960 eröffnet. „Ursprünglich als Bäckerei und Lebensmittelladen“, erinnert Bärbel Albrecht. „1960 noch als Partner der Edeka Bremen.“

Bis 1971 hatte Gerhard Drebing selbst gebacken, dann die Bäckermütze an den Nagel gehängt. Ein Jahr später eröffnete er gemeinsam mit seiner Frau den Sule-Grill. „Die Räume standen ja leer.“ Bärbel Albrecht übernahm 1988 den Betrieb. Den Lebensmittelladen gab sie vor sechs Jahren auf, konzentrierte sich fortan auf den Imbiss – und hielt das Café am Laufen. Drei bis vier Gruppen treffen sich noch heute regelmäßig im ersten Obergeschoss zum Plausch bei Kaffee und Kuchen.

Den Kuchen und das Gebäck liefern derzeit ortsansässige Bäckereien.

Bärbel Albrecht feiert im Juli ihren 67. Geburtstag. „Dann und wann“ habe sie schon mal darüber nachgedacht, sich um eine Nachfolgeregelung zu bemühen. „Konkret bin ich das selbst nie angegangen“, sagt sie; auch mit Blick auf die inzwischen acht Mitarbeiter, die sie in Voll- und Teilzeit beschäftigt. „Die werden alle übernommen“, versichert Marc Steen.

Der ist, nach eigenen Angaben, Stammkunde des Sule-Grills. „So lange ich denken kann. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, was mal wird, wenn Frau Albrecht nicht weitermacht.“ Ende letzten Jahres suchte er das Gespräch mit der 66-jährigen Inhaberin. Aus einer vagen Idee wird im März Realität.

Auf den Geschmack gekommen, sich im Bereich der Gastronomie zu bewegen, war Steen im Jahr 2011 nach der Übernahme der so genannten Vorkassenbäckerei im E-Center durch die Centrum Verbrauchermarkt GmbH von der zur Edeka-Gruppe zählenden Bäckerei Schäfer. „Ich glaube, dass wir durch eine intensive Zusammenarbeit Synergien gewinnen, von denen am Ende beide profitieren – und sei es nur beim Einkauf.“

An der Optik des Sule-Grills will Steen (vorerst) nichts ändern; erst recht nicht am Portfolio. Bärbel Albrecht nimmt das zufrieden zur Kenntnis. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die vielen Stammkunden liegen ihr am Herzen.

Dass das Sortiment des Grills im Zeitalter der Systemgastronomie gleichbleibend nachgefragt wird, führt sie auf ihr Konzept zurück: „Wir bereiten alles frisch zu; angefangen beim Salat bis hin zur Frikadelle.“ „Das soll auch so bleiben“, sagt Marc Steen. - oti