Ist Sulingen reif für die Sushi-Insel?

Von: Harald Bartels

Die neue Sushi-Insel zeigt E-Center-Geschäftsführer Marc Steen. © Bartels

Sulingen – Das E-Center in Sulingen eröffnet am morgigen Donnerstag ein neues Angebot: Eine Sushi-Insel bietet künftig frisch zubereitete Gerichte zum Mitnehmen.

Geplant war das laut Geschäftsführer Marc Steen bereits im Rahmen des umfassenden Umbaus des Marktes im November 2021, „aber aus Platzgründen haben wir das wieder verworfen.“ Seit es eine solche Insel aber im E-Center in Diepholz gibt, habe es viele Anfragen auch für Sulingen gegeben. Durch den Wegfall zweier Anbieter ergaben sich nun Lücken im Sortiment: „Daher haben wir die Idee wieder aufgenommen und mit ,Sushi Circle‘ einen Partner gefunden, der uns dabei unterstützt.“

Bei der Sushi-Insel handelt es sich um eine sogenannte „Shop-im-Shop“-Lösung: Die Installation besteht aus einer Küche, in der Mitarbeiter von „Sushi Circle“ mit eigenen Zutaten vor Ort täglich frisch verschiedene Gerichte produzieren. Diese finden sich in einer Kühltheke, aus der die Kunden auswählen können. Bezahlt wird zusammen mit den übrigen Einkäufen an den Kassen des E-Centers. „Ich bin selbst sehr gespannt auf die Ware und ob wir in Sulingen das Publikum dafür haben“, sagt Marc Steen.

Der Partner „Sushi Circle“ begann 1997 mit der Eröffnung eines Sushi-Restaurants in Frankfurt am Main. Mittlerweile betreibt das Unternehmen an mehr als 220 Standorten in Deutschland seine Sushi-Inseln im Einzelhandel. Das Angebot umfasst laut Tan Tai Khuu, Expansions- und Vertriebsleiter von „Sushi Circle“, eine große Bandbreite: Neben klassischen Sushi-Varianten wie Maki und Nigiri gehören dazu moderne Kreationen wie California Rolls, die es ebenso in vegetarischer und veganer Form gibt. Außerdem werden Gerichte wie Bowls mit gebratenen Nudeln oder Huhn angeboten, aber auch japanische Snacks wie Edamame oder Wakame. Kunden können sowohl einzelne Gerichte als auch gemischte Platten oder Boxen in unterschiedlichen Größen vorbestellen – „wir haben circa 250 Kombinationsmöglichkeiten“, sagt Khuu. Bestellt werden kann bei den Mitarbeitern der Sushi-Insel oder auf der Internetseite des Unternehmens. „Idealerweise wird am Vortag, spätestens aber frühmorgens bestellt – und gegen Mittag ist die Ware abholbereit“, empfiehlt Khuu.