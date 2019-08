Start der Rallye 2019: Regen sorgt für Bewegung im Service-Park

Heute „Zuschauerkurs“ im Gewerbegebiet Diepholzer Straße

+ Roland Schulz (mit Schirm) schickt mit Fabian Klein und Tobias Braun in ihrem Skoda Fabia R5 das erste Team in die Wertungsprüfungen. Foto: Schlotmann

Sulingen – Der Chef selbst senkte pünktlich um 17.01 Uhr die Nationalflagge: Roland Schulz, Vorsitzender der Motor-Sport-Gemeinschaft Sulinger Land, schickte am Freitag am Hasseler Weg in Sulingen das erste Fahrzeug auf die Piste. Bis heute Abend stellen sich die 60 teilnehmenden Teams der 32. ADAC Rallye „Rund um die Sulinger Bärenklaue“ den insgesamt 13 Wertungsprüfungen in den Landkreisen Diepholz und Nienburg.