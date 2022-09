Altstadtfest in Sulingen: Picknick, Bands, Nino und Flohmarkt

Von: Sylvia Wendt

Teilen

„Lass uns jeden Tag das Leben endlos spüren“: Stargast Nino de Angelo weiß das Sulinger Publikum am Samstagabend hinter sich – textsicher und mit Begeisterung. © Martin Hefkaluk

Drei Tage Altstadtfest im Mittelzentrum mit Stargast Nino de Angelo

Sulingen – Sulingen wollte feiern – und hat das am Wochenende ausgiebig getan. Wetter prima, alles draußen, hingefahren, Treffpunkt Altstadt auf der kleinen Festmeile zwischen Amtsschimmel und Kirchenkreuzung.

Der Freitag mit dem Abendpicknick gibt den bekannten Auftakt: Die Idee, dass die Leute selbst mitbringen, was ihnen schmeckt und dann alle zusammensitzen – diese Idee ist mittlerweile auch in anderen Orten beliebt. Die bunte Sitzordnung garantiert Gesprächspartner, solche, die man schon kennt und solche, man immer schon mal kennenlernen wollte.

Der Samstag bleibt zunächst, wie üblich, für den Einkauf, den Sport, die Wäsche, ausschlafen oder was sonst auf der Tagesordnung steht. Mancher würde schon am Nachmittag mit den Kindern zum Karussell gehen wollen, aber Karussell ist nicht Teil des Programmes. Und ob der Tag künftig nicht doch mit genutzt wird, will Mit-Organsatorin Feenja Jürgens nicht ausschließen. So gehörte der Samstag der Live-Musik und die beginnt erst am frühen Abend.

Tanzen, das mögen auch die Kinder. © Martin hefkaluk

Die „Gerdes+Landwehr“-Bühne am Amtsschimmel war reserviert für „Mainstreet Powerrock“ aus Weyhe, die sich mit Coversongs aus dem Bereich Classicrock dem Sulinger Publikum bereits im Frühjahr empfohlen haben. Mit Rock und Pop ging es im Anschluss weiter, als „Kiez Live“ aus Hamburg in die Nacht entführte. Mit Spannung erwartet wurde Stargast Nino de Angelo, den Bürgermeister Patrick Bade bereits am Nachmittag im Mittelzentrum begrüßte. Direkt neben der „Lloyd Shoes“-Bühne bietet das bekannte italienische Restaurant lukullische Spezialitäten für den Gast. Dann zeigt zunächst die Top-40-Band „Certain Souls“ aus Sudwalde, wie gut der Sound hier an der Kirchenkreuzung ist und stimmt das Publikum, darunter am frühen Abend auch noch Kids, mit aktuellen Hits aus den Charts ein. „Wir haben die beiden Bühne bewusst musikalisch unterschiedlich bestückt“, erklärt Feenja Jürgens.

Nino de Angelo hat 1984 mit „Jenseits von Eden“ seinen größten Hit gelandet. Und wie das so ist mit großen Hits: Sie verlieren ihren Zauber nicht. Es ist egal, welche Musik man sonst hört, es ist egal, wie alt man ist: Das Publikum in Sulingen ist textsicher und der Stargast hat keine Mühe, es mit diesem Hit und anderen zu begeistern. Auch, weil Nino de Angelo nicht nur Profi ist, sondern ebenso ein charmanter Stargast. Die Stimme ist jetzt 58 Jahre sonor gereift, immer noch unverkennbar melodisch und trägt in den Sulinger Nachthimmel.

Im Anschluss übernehmen erneut „Certain Souls“ die musikalische Regie. Livemusik-Abende in Sulingen kommen irgendwie immer gut an, egal welche musikalische Richtung und auf welcher Bühne – es ist ein gutes Pflaster.

Der Flohmarkt lockt am Sonntag in die City. © S. Wendt

Auf dem der Langen Straße sind mit roter Farbe Nummern gesprüht – Vorboten für die fast 300 Flohmarktstände, mit denen am Sonntag die Lange Straße ab Lindeneck bis Parkplatz Ranck in eine Fußgängerzone verwandelt wird, was gefällt. Erneut scheint die Sonne, lassen sich Hunger und Durst löschen und sind etliche Schnäppchenjäger unterwegs. Viele jedoch genießen eher das Schlendern in der City, seufzen die Händler. Kinderspielzeug geht immer, Spiele auch, aber sonst...dürften gerne mehr Artikel den Besitzer wechseln. „Das Geld sitzt nicht mehr so locker“, kommentiert einer der Durstlöscher. Was kann man ändern? Ob und wie das Programm des Altstadtfestes ergänzt und verändert wird in Zukunft werden Initiative, Stadt und alle Beteiligten in offenen Gesprächen klären, sagt Feenja Jürgens. „Etwas eng“ sei jetzt auch die zeitliche Nähe zu Reload und Brokser Markt gewesen.

Sulinger Altstadtfest mit einem alten Bekannten - die Bilder Fotostrecke ansehen