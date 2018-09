„Hacki‘s Taxiruf“: Stammkunden schätzen persönlichen Touch

Sulingen - Als Ingrid und Gerhard „Hacki“ Leichsenring vor über 25 Jahren ihr Mietwagengewerbe anmeldeten, hatten sie ein Unternehmen in kleinem Rahmen im Sinn. In den letzten Monaten investierten sie noch einmal eine drei viertel Million Euro in ihren Betrieb.

„Wenn uns das damals jemand gesagt hätte, wir hätten ihn für verrückt erklärt“, sagt „Hacki“ (59) lachend. Neben Kerngeschäft Personenbeförderung („Hacki’s Taxiruf“), für das neun Taxen und Mietwagen zur Verfügung stehen, gewann die Spedition immer mehr an Bedeutung. Seit einigen Monaten gehen zwei Transporter und fünf LKW unter der Flagge „Hacki’s Suletransporte“ europaweit auf Tour.

Ihren Standort haben sie auf einem Gelände im Gewerbegebiet Mühlenkampsfeld, das Leichsenrings kürzlich erworben haben. Auch ihren Pool an Autos haben sie fortlaufend ergänzt. Neuestes „Pferd im Stall“ ist ein umgebauter Ford Transit Connect; es ist das vierte Fahrzeug, das auf den Transport von Rollstuhlfahrern eingerichtet ist.

Der Ausbau ihres Dienstleistungsgewerbes ist einerseits der gestiegenen Nachfrage geschuldet, andererseits dem Gedanken, Arbeitsplätze zu schaffen. „Hacki“ und Ingrid Leichsenring beschäftigen heute 23 Mitarbeiter: 13 Festangestellte sowie zehn Teilzeitkräfte und Aushilfen.

Der Berufung gefolgt

Am 17. September 1989 haben die Eheleute ihre bisherige berufliche Tätigkeit hinter sich gelassen, um ihrer Berufung zu folgen. „Hacki“ hatte zwar bereits als Taxifahrer gejobbt, der Kauf eines eigenen Fahrzeugs war aber buchstäblich ein Sprung ins kalte Wasser. Hacki: „Wir haben zwischendurch immer wieder kontrolliert, ob das Telefon noch funktioniert – es rief niemand an.“ Dennoch glaubten sie an ihre Geschäftsidee und investierten in weitere Fahrzeuge. Insbesondere das Nachtgeschäft lief. Ingrid Leichsenring: „Wir waren die ersten, die mit fünf Taxen am Kreml standen. Damit haben wir uns einen Namen gemacht.“

Ein hoher persönlicher Einsatz war und ist der Preis für die Selbstständigkeit. „Wir sind in den ersten Monaten ausschließlich selbst gefahren“, sagt Ingrid Leichsenring. Das Gefühl von Feierabend kennen die Eheleute auch heute noch nicht. Sie bieten ihre Dienste an sieben Tagen in der Woche an, und das rund um die Uhr. 99 Prozent der Rufbereitschaft übernehmen sie selbst. „Hacki“ schmunzelt: „Irgendwie sind wir mit unserem Geschäft verheiratet. Das muss man wollen…“.

Die Fahrer verfügen über eine fundierte Ausbildung, Fortbildungen und Sicherheitstrainings gehören zum Konzept. Und sie sind auf Freundlichkeit eingeschworen. Stammkunden schätzen den persönlichen Touch, den sich Ingrid und „Hacki“ Leichsenring und ihr Team ganz groß auf die Fahnen geschrieben haben.

