Nach riesigem Erfolg in Weyhe: NDR-Sommertour-Vorbereitungen in Sulingen laufen

Der NDR macht am 29. August mit seiner Sommertour in Sulingen Station. Das war bekannt. Jetzt geben die Veranstalter erste Details bekannt. Die Initiative teilt auf Anfrage mit, dass das Altstadtfest 2020 ohne Samstagsparty auskommen muss.

Sulingen – Bis zum 29. August dauert es noch etwas mehr als sechs Monate, die Stadt Sulingen hofft jedoch, dass sich möglichst viele Menschen im Sulinger Land diesen Termin – und die Woche davor – freihalten, denn dann macht die NDR Sommertour 2020 Station in der Sulestadt.

Die Details sind noch weitgehend offen, fest steht aber bereits der grobe zeitliche Rahmen: Danach erhält die Stadt am Morgen des 24. August eine Wettaufgabe gestellt. Während der Woche sollen die Arbeiten laufen, die zum Erfüllen der Aufgabe nötig sind, wovon der NDR auch immer wieder berichten wird. Das große Finale wartet dann am 29. August, wenn ab dem späten Nachmittag das Programm bei freiem Eintritt beginnt. Es mündet in der – hoffentlich erfolgreichen – Wette, deren Auflösung gegen 19.30 Uhr im NDR Fernsehen zu verfolgen sein wird, bevor zum Abschluss ein Showact die Bühne belegt.

Sommertour auf Gelände an der Edenhalle

Schauplatz der Veranstaltung wird, anders als bei der „Fata Morgana“ im Jahr 2008, die Freifläche zwischen Edenhalle und Carl-Prüter-Schule sein. Mit dem NDR habe bereits ein Ortstermin stattgefunden, berichtet Andreas Nordloh von der Stadtverwaltung, und die Organisatoren hätten diese Fläche aus technischen Gründen der Innenstadt oder dem Reload-Gelände vorgezogen.

„Das ist schade, wir hätten es gerne in der Innenstadt gehabt“, sagt Thomas Wolter, Vorstandsmitglied der Initiative Sulingen. Die Sommertour hat nämlich Auswirkungen auf das eigentlich für dieses Wochenende geplante Altstadtfest: Weil die Sommertour am Samstag in Sulingen sei, entfalle die gewohnte Party in der Langen Straße; das Feierabendpicknick am Freitag und der Flohmarkt am Sonntag blieben jedoch wie gehabt. „Jetzt haben wir ein Jahr Pause und können uns ein neues Konzept für das Altstadtfest überlegen.“

Impressionen von der NDR Sommertour in Weyhe:

Verwaltung holt sich Tipps aus Weyhe

Was den Ablauf angeht, habe man sich bereits bei den Kollegen in Weyhe informiert und sich Tipps geholt, wo die Sommertour im vergangenen Jahr zu Gast war, so Christina Hollmann aus der Stadtverwaltung. Demnach bestehe die Wette meist aus drei Teilen: Es müsse etwas gebaut werden, eine bestimmte Anzahl an Menschen müsse sich verkleiden, und ein Lied mit einem neuen Text sei zu singen. Dafür benötige man jedoch Unterstützung: „Wir brauchen viele, viele Helfer und Akteure, die bereit sind mitzumachen und sich Zeit zu nehmen.“

Man werde in nächster Zeit mit dem Landkreis sowie mit Polizei, Feuerwehr und DRK sprechen, kündigt Nordloh an, und auch mit verschiedenen Gruppen und Vereinen vor Ort habe man sich schon ausgetauscht. Die Stadt sei zuständig „für das Drumherum“, während der NDR die Veranstaltung und das „Infield“ organisiere. „Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber wir freuen uns darauf.“

Unser Video aus Weyhe: