Sulinger Wollefest: „Alles, was mit Wolle zu tun hat“

Von: Harald Bartels

Vor der Kulisse des Stadtsees werben Regina Hoier (links) und Dörte Knake für das siebte Sulinger Wollefest. © Bartels

Sulingen – Die eingeschworenen Fans des Strickens haben sich den Termin längst notiert, aber auch Neugierige sind herzlich willkommen beim siebten Sulinger Wollefest, das sich rund um das Café am Stadtsee am Samstag, 29. Juli, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 30. Juli, von 11 bis 17 Uhr abspielt.

Insgesamt 35 Aussteller hat Organisatorin Regina Hoier wieder versammelt. Sie reisen aus ganz Deutschland an: Zwischen Kiel im Norden und Freiburg im Süden verteilen sich die Herkunftsorte der Anbieter, von denen neun zum ersten Mal an der Veranstaltung teilnehmen. „Es gab in diesem Jahr einen sehr großen Andrang der Aussteller, und wir haben sogar eine Warteliste“, verrät Regina Hoier.

Geboten wird „alles, was mit Wolle zu tun hat“, sagt sie. Das umfasst unterschiedliche Arten hochwertiger Wolle und Garne aus aller Welt, teils handgefärbt, teils mit Pflanzenfarben veredelt. Daneben finden Interessierte eine Fülle an Zubehör – zum Stricken, aber auch zum Häkeln oder Spinnen. Beispielsweise zeigt ein Anbieter handgefertigte Spindeln aus verschiedenen Materialien. Eine weitere Ausstellerin präsentiert Garnschalen aus Keramik neben getöpferten Gartendekorationen. Zu finden sind darüber hinaus ebenso Schmuck, hölzerne Drechselarbeiten oder Honigprodukte, und einen besonderen Platz im Schatten mit saftigem Gras bekommen einige Suri-Alpakas, deren Wolle ebenfalls erhältlich ist.

Neues aus der Welt des Strickens erfahren können die Teilnehmer zweier Workshops: Tanja Osswald stellt ihre neuen, preisgekrönten Kettmaschen vor, und Gabriele Sinzig-Freese zeigt, wie sich zwei Socken gleichzeitig an einer Nadel stricken lassen. Anmeldungen für diese Kurse sind ausschließlich möglich über die neu gestaltete Internetseite des Wollefestes (www.sulinger-wollefest.de). Zudem sitzen unter dem Walnussbaum im Garten des Cafés, einem beliebten Treffpunkt der Veranstaltung, zwei Designerinnen, mit denen die Besucher gerne ins Gespräch kommen können. Für atmosphärische Klänge dabei sorgt Harfenistin Irmtraud Keppler aus Harpstedt.

Um die Verpflegung der Gäste kümmert sich das Team des Cafés: Am Ufer des Stadtsees warten Rauchkartoffeln mit verschiedenen Dips, Bratwurst und Laugengebäck, und im Café selbst werden Kaffee und Kuchen serviert. Zudem gibt es hier eine Verköstigung des neuen Getränks „Sule-Muckefuck“, das aus Lupinen hergestellt wird.

Parkplätze sind ausgeschildert, der Eintritt zum Wollefest ist frei.

Eine genaue Zahl an erwarteten Gästen kann Dörte Knake, Inhaberin des Cafés, nicht nennen, aber „um die 2 500 Besucher waren immer hier.“ Dafür stellt sie eigens mehr Sitzgelegenheiten als bei sonstigen Veranstaltungen bereit, denn „die Leute sitzen hier, stricken zusammen und reden miteinander.“ „Es ist ein Treffpunkt für die Community“, bestätigt Hoier, zumal es die einzige Veranstaltung dieser Art in ganz Norddeutschland sei.