Stadtrat ringt mit Umgang mit der AfD

Beschluss: Keine Parteiveranstaltungen mehr in Alter Bürgermeisterei in Sulingen

+ Kulturellen Veranstaltungen vorbehalten bleiben soll künftig der Saal der Alten Bürgermeisterei in Sulingen. Foto: Behling

Sulingen – Die Entscheidung ist gefallen: Ab sofort darf die Alte Bürgermeisterei in Sulingen politischen Parteien sowie ihnen zuzurechnenden Organisationen und Initiativen nicht mehr zur Nutzung überlassen werden. Diesen Beschluss fasste der Stadtrat am Donnerstag bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung. Damit folgte die Ratsmehrheit einem Antrag der SPD-Fraktion, der vor allem zum Ziel hatte, der AfD keine Plattform mehr in öffentlichen Räumen für ihre Veranstaltungen zu bieten (wir berichteten).