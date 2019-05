Stadtfeuerwehrtag in Sulingen: Neue Wettbewerbsmodule kommen nicht gut an

Spannung kommt nur beim Kuppeln auf

+ © Sylvia Wendt Modul Löschangriff: Stadtfeuerwehrtage der Sulinger Einsatzkräfte in Groß Lessen. © Sylvia Wendt

Stadtfeuerwehrtag der Einsatzkräfte in Groß Lessen: Es wäre noch Platz gewesen für ein paar Zuschauer, denn die Gastgeber in Groß Lessen hatten das Areal am Feuerwehrhaus passgenau vorbereitet. 45 Helfer sind im Einsatz, es wird gegrillt. Den Auftakt machen die Alterskameraden, die am Freitag bereits zum Grillabend zusammenkommen. Am Samstag absolvieren die Jugendlichen und die aktiven Kameraden die vorgegebenen Module.