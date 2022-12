Stadtbücherei Sulingen: Gemütlich und vielfältig

Spende

+ © Bartels Die neue Leseecke mit fremdsprachiger Literatur probieren als erste Besucher Uliana (vorne links) und Ivan aus, begleitet von (stehend von links) Bürgermeister Patrick Bade, Inga Spanagel, Andreas Müller (VGH), Dagmar Ahrens, Heinrich Meineke (VGH), Heike Borchers und Birgit Dullin. © Bartels

Sulingen – Während die Möbel erst wenige Wochen alt sind, erlebt die Kaffeemaschine ihren allerersten Einsatz: Am Donnerstag wurde bei einem Ortstermin die neue fremdsprachliche Leseecke in der Stadtbücherei Sulingen eingeweiht.

Als erste Besucher nutzten Uliana und Ivan die Einrichtung. Das Paar aus der Ukraine lebt seit März mit seinen Kindern in Sulingen und hat durch Inga Spanagel von der Sulinger Stadtverwaltung von dem Angebot erfahren. „Das ist super“, sagt Ivan, und seine Frau merkt an, wie begeistert sie davon sei, dass nicht nur Bücher in russischer, sondern auch in ukrainischer Sprache vorhanden sind. Sehr schön seien auch die zweisprachigen Bücher, die neben Deutsch Text in einer Fremdsprache enthalten, ergänzt Spanagel, denn „das hilft, die eigenen Sprachkenntnisse zu überprüfen.“ Die Bücherauswahl umfasse „einige schöne Klassiker“, lobt sie, aber auch moderne Titel, die teils per QR-Code weitere Medienzugänge bieten. Gewünscht seien allerdings noch Bücher für Kleinkinder.

Ermöglicht wurde dieses Angebot dank einer Zuwendung der VGH-Stiftung aus dem Programm „Räume schaffen“. Daraus habe man 1 500 Euro erhalten für die Anschaffung der Einrichtung, berichtet Stadtbücherei-Leiterin Dagmar Ahrens, und den Bestand an fremdsprachigen Büchern habe man mit einer Förderung des Goetheinstituts aufgestockt. Insgesamt 430 Titel umfasse die Auswahl, fügt Stadtbücherei-Mitarbeiterin Heike Borchers hinzu. Die sechs Hauptsprachen seien neben Russisch und Ukrainisch Englisch, Polnisch, Türkisch und Arabisch, es gebe aber auch Bücher in kurdischer, chinesischer, koreanischer oder albanischer Sprache. Am häufigsten ausgeliehen würden Werke in russischer und türkischer Sprache.

„Wir sind froh und dankbar, dass wir hier solch einen Treff zum Austausch schaffen konnten“, betonte Bürgermeister Patrick Bade. Sulingen sei schon immer international aufgestellt gewesen, und derzeit lebten knapp 80 Nationalitäten in der Stadt. Ein besonderer Dank gelte der VGH und der VGH-Stiftung: „Wir freuen uns, dass wir bedacht wurden.“

Dagmar Ahrens und Heike Borchers hätten sich schon lange eine solche Ecke gewünscht, verriet Birgit Dullin, Leiterin des Fachbereichs I – Allgemeines und Soziales, „deswegen kam die Förderung sehr gelegen.“

Für die VGH wohnten Andreas Müller aus der Regionaldirektion Nienburg und Heinrich Meineke, Inhaber der Sulinger VGH-Agentur, der Einwohnung bei. „Das ist sehr emotional, und ich werde in der VGH darüber berichten, wie gut das angekommen ist“, bekannte Müller und rief das Bücherei-Team dazu auf, sich weiter um Förderung durch die VGH-Stiftung zu bemühen.