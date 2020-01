Stadt Sulingen wird bei E-Bay aktiv

Sulingen – Auf Online-Börsen und -Marktplätzen findet sich eine große Bandbreite an Anbietern – und seit Montag zählt auch die Stadt Sulingen dazu: Sie stellt Tische aus dem Bestand der Grundschule zum Verkauf.

Zum Stückpreis von zehn Euro werden die in der Höhe verstellbaren Tische in der Größe von 50 mal 130 Zentimetern bei E-Bay-Kleinanzeigen zum Verkauf an Abholer angeboten. „Das ist erst einmal ein Versuch“, so Birgit Dullin von der Stadt Sulingen. Die Grundschule sei bei ihrem Umzug an den neuen Standort vor einem halben Jahr mit neuem Mobiliar ausgestattet worden, und seither stünden die alten Möbel noch im Gebäude an der Schmelingstraße. Die Stühle werde voraussichtlich Friedhelm Hartkamp bei seinem nächsten Hilfstransport nach Litauen mitnehmen, aber für die gut 100 Tische, zum Teil sieben Jahre alt und älter, gebe es noch keine neue Verwendung. Nachfrage scheint es aber zu geben: Bereits am Montag kamen laut Birgit Dullin erste Anfragen.