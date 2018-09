Stadt Sulingen ernennt Ehrenortsbrandmeister

Auszeichnungen für Erich Schlamann (Lindern) und Enno Hardemann (Klein Lessen)

+ Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb (rechts) bei der Verleihung der Ehrenbezeichnungen Ehrenortsbrandmeister an Enno Hardemann und Erich Schlamann (von links). - Foto: Schlotmann

Sulingen - Keine Diskussion, dafür uneingeschränkte Zustimmung: Der Rat der Stadt Sulingen stimmte am Donnerstagabend in öffentlicher Sitzung für die Verleihung von Ehrenbezeichnungen an den ehemaligen Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Klein Lessen, Enno Hardemann, und den ehemaligen Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Lindern, Erich Schlamann. Den „feierlichen Akt“ gestaltete unmittelbar im Anschluss Bürgermeister Dirk Rauschkolb. Er ernannte die beiden ehemaligen Feuerwehr-Führungskräfte zu Ehrenortsbrandmeistern.