Nächstes Ziel für Sabih Touzani: die deutsche Staatsbürgerschaft

Von: Harald Bartels

In Sulingen heimisch geworden ist Sabih Touzani. © Bartels

Sulingen – Für Sabih Touzani, genannt Karim, hat das neue Jahr positiv begonnen, denn er hat die Nächte in seiner ersten eigenen Wohnung verbringen können. Damit setzt sich für den 34-Jährigen eine Reihe der guten Nachrichten aus dem alten Jahr fort. Zu ihnen gehörte, noch rechtzeitig vor Weihnachten, dass die Ausländerbehörde ihm einen Aufenthaltstitel für zunächst zwei Jahre verlieh.

„Damit hat Karim jetzt zwei Jahre Ruhe“, sagt Heiner Gutschmidt, der ihn seit seiner Ankunft in Sulingen als Pate der hiesigen Flüchtlingsinitiative betreut. „Bisher war er nur geduldet und musste alle zwei oder drei Monate nach Diepholz, um die Duldung zu verlängern, und dafür musste er immer einen Tag Urlaub nehmen.“

Begonnen hat Touzanis Geschichte in Marokko, wo er mit seiner Familie in Bab Berred, einer Kleinstadt am Rande des Atlas-Gebirges, lebte. Dort habe es keine weiterführende Schule gegeben, keine richtige Arbeit, nur Gelegenheitsjobs – „für mich keine Perspektive auf ein auskömmliches Leben“, berichtet Touzani. Zusammen mit einem Freund machte er sich 2014 auf den Weg nach Libyen, weil es von dort Möglichkeiten geben sollte, nach Europa zu gelangen. Das Geld für die Überfahrt – umgerechnet rund 800 Euro, ein „Sonderangebot“ anstelle der sonst üblichen 2 000 Euro – habe er aus dem Ersparten und mit Gelegenheitsarbeit vor Ort zusammenbekommen. So sei er auf einem Holzboot gelandet, sieben Meter lang und zwei Meter breit, zusammengepfercht mit 25 Anderen unterschiedlicher Nationalität. „Ich konnte nicht schwimmen und bekam immer mehr Angst vor dem großen Wasser in dem kleinen Boot“, erinnert sich Touzani. Nach rund 32 Stunden ohne Essen und mit nur wenig Trinkwasser sei ein Hubschrauber über ihnen gekreist, nach einer weiteren Stunde habe ein italienisches Polizeiboot die Gruppe aufgegriffen und nach Lampedusa gebracht.

Nach einem Verhör in der dortigen Polizeistation sei ihnen mitgeteilt worden, dass sie nur eine Woche in Italien bleiben dürfen. Ausgestattet mit Tickets nach Norditalien habe es ihn nach Mailand verschlagen, wo er sich – immer auf der Flucht vor der Polizei – mit Jobs über Wasser gehalten und in Parks oder unter Brücken übernachtet habe. Schließlich habe er ohne Fahrkarte einen Zug in Richtung Norden bestiegen. „Wieder einmal hatte ich Glück, fand in einem Abteil nette Österreicher, die mich unter der Sitzbank versteckten.“

Karim ist ein Musterbeispiel für Integration.

Die Fahrt endete in München, wo am Bahnhof bereits die Polizei wartete und ihn in Gewahrsam nahm. Bei der Aufnahme der Personalien habe es jedoch Probleme gegeben, denn „auf dem Boot hatte uns der Bootsführer angewiesen, alle unsere Papiere über Bord zu werfen. Das sei besser so. Und wir sollten dann bei den Behörden immer ein Alter unter 18 Jahre angeben. So wurde ich wieder ein Jugendlicher und kam mit einem ähnlichen Namen in ein Heim für Jugendliche.“ Dort blieb Touzani für drei Monate. Er habe nicht nur Kochen, sondern auch die ersten lateinischen Buchstaben und die ersten deutschen Worte gelernt – und immer alles unterschrieben, „ohne zu wissen, was das war“, berichtet er.

Erneut setzte sich Touzani in einen Zug Richtung Norden und kam bis Bielefeld. Von dort gelangte er – inzwischen auch „offiziell“ volljährig – in ein Flüchtlingslager in Bramsche bei Osnabrück. Hier blieb er für vier Monate, bevor er zusammen mit drei weiteren Geflüchteten nach Sulingen überstellt wurde. Hier, am 18. September 2015, sei er im Rathaus von Astrid Ellmers begrüßt und dann für zwei Wochen in einer Obdachlosenunterkunft der Stadt einquartiert worden. Die nächste Station war ein Haus in Stehlen, das er mit zehn bis 15 weiteren Geflüchteten bewohnte, bevor er sich zuletzt eine Gemeinschaftsunterkunft an der Langen Straße mit anderen Geflüchteten teilte. Die neue, eigene Wohnung gefalle ihm gut, denn „es ist ein bisschen ruhig hier.“

Beruflich startete Touzani mit der Vorbereitungsklasse am Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup. Im April 2017 nahm er auf Vermittlung seines Paten ein schulisches Praktikum als Maurer, eine sogenannte Einstiegsqualifizierungsmaßnahme, beim Bauunternehmen Heinrich Meyer in Barenburg auf, und im August 2017 begann er dort eine entsprechende Ausbildung. „Ich mag den Beruf“, sagt Touzani. Auch der des Dachdeckers habe ihm gefallen, aber auf jeden Fall habe es eine handwerkliche Tätigkeit sein sollen. Die Ausbildung schloss er Anfang des vergangenen Jahres mit Erfolg ab. Für die theoretische Prüfung habe er drei Anläufe benötigt, weil insbesondere Textaufgaben ihm Probleme bereiteten. Mit dem Bestehen der praktischen Prüfung erwarb er zugleich den Realschulabschluss und damit die Europäische Qualifikation Niveau 4 inklusive dem Nachweis des Sprachniveaus B1. Von seinem Ausbildungsbetrieb erhielt er einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

Nebenbei machte Touzani den Führerschein und kaufte sich ein Auto – beides mit großzügiger Unterstützung seines Arbeitgebers, wie er betont. Insgesamt habe er viel Glück gehabt, ob mit der Rettung auf dem Mittelmeer, den Österreichern im Zug, den netten Polizeibeamten in Italien und Deutschland, den Betreuern in den Heimen, den freundlichen Mitarbeitern der Sulinger Stadtverwaltung und nicht zuletzt mit seinem Paten und dessen Frau: „Sie sind jetzt meine Familie“, lacht Touzani. Ohne sie wäre vieles nicht möglich gewesen. Sein großes Ziel ist nun, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, wobei er auf die von der Bundesregierung angekündigte Gesetzesänderung hofft, um schneller als bisher eingebürgert werden zu können. „Karim ist ein Musterbeispiel für Integration“, betont Heiner Gutschmidt, und er sei sehr interessiert an dem, was im Land vor sich geht.

Wie aus Verständigungsschwierigkeiten eine Urkundenfälschung wird Der Start in Deutschland war für Sabih Touzani auch aufgrund der Sprachbarriere holprig: Als er in München ankam, habe er einige Brocken Französisch sprechen können, aber kein Deutsch. Auch die lateinischen Buchstaben seien ihm unbekannt gewesen. „So war es mir eigentlich unmöglich, meinen richtigen Namen, Geburtsort und -datum anzugeben.“ Das habe dazu geführt, dass die Polizeibeamten die Daten nach Gehör aufschrieben, und er habe unterschrieben, ohne es zu verstehen. Das Ergebnis: eine Urkundenfälschung mit falscher Angabe der Identität, weswegen Touzani von Ausweisung bedroht war. So erhielt er nur eine Duldung, jeweils für wenige Monate, weil er sich nicht ausweisen konnte, und auch Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag halfen nicht. Erst nach mehreren Besuchen in der marokkanischen Botschaft in Berlin habe er anhand der alten Passnummer, die sein Bruder bei Gericht in Marokko erhielt, ein neues Dokument bekommen – ein kostspieliger und sehr zeitaufwendiger Vorgang, der ihn seine ganzen Urlaubstage gekostet habe. „Im Geheimen verfluche ich den Bootsfahrer, der uns riet, die Papiere wegzuschmeißen.“