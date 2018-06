665 Sportler am Start

Sulingen - Direkt vor dem Kinderlauf für Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2009 bis 2012, am Freitagnachmittag Auftakt des Sulinger Citylaufs, gingen ein paar vereinzelte Regentropfen im Start- und Zielbereich auf der Langen Straße am Froschbrunnen nieder. „Oh-oh, kriegen wir noch eine Dusche?“, unkte Volker Wall. Der Präsident des TuS Sulingen hatte zum Mikro gegriffen und moderierte launig die Breitensportveranstaltung. Deren Veranstalter wurden erneut mit einem Teilnehmerrekord belohnt: 665 Kinder, Jugendliche und Erwachsene – Durchschnittsalter: 34,8 Jahre – machten mit.

Der Citylauf 2018 bekam Volksfestcharakter, auch viele Zuschauer fanden sich ein, sparten nicht mit anerkennendem Applaus für die Teilnehmer beim Zieleinlauf und bei den Siegerehrungen. Für Musik, Imbiss- und Getränkebuden war gesorgt.

Bei beiden Kinderläufen, auch bei dem für Mädchen und Jungen aus den Jahrgängen 2003 bis 2008, behielten die Wolken ihren Segen für sich. Torsten Blietschau, einer der erwachsenen Teilnehmer, die 2017 durch kräftigen Regen liefen, erwartete dennoch genau dasselbe wieder: „Darauf würde ich eine Wette eingehen.“ Christian Jost, der sich vor zwei Jahren für die „Wiederbelebung“ des Citylaufs stark gemacht hatte, war da entspannter: „Die Bedingungen sind gut, mit um die 26 Grad nicht zu heiß.“ Er fungierte als einer von vier Pacemakern, an denen sich die Läufer beim Fünf-Kilometer-Lauf orientieren konnten – die Zeiten 20, 22, 25 und 30 Minuten – zeigten diesmal mit Helium gefüllte Ballons an, die sie mitführten und die auch in Läuferpulks noch auszumachen waren. Eine der Neuerungen in diesem Jahr, außerdem wurde der Lauf der Erwachsenen von einem Hubschrauber aus gefilmt. „Ideen für 2019 gibt es auch schon“, versicherte Jost, „zum Beispiel eine Kameradrohne, damit die Zuschauer hier am Start den Citylauf auf der Leinwand verfolgen können.“

Durch einen Fauxpas beim „Umbau“ der Streckenführung für die Erwachsenen liefen einige 150 Meter pro Runde zu wenig – die Rennleitung glich dies mit einer „90-Sekunden-Strafe“ aus, wobei, betonte Volker Wall, die Läufer keine Schuld hätten. Von denen begrüßte er einige sogar persönlich im Ziel – unter ihnen Torsten Blietschau. Der war nicht wirklich trocken geblieben. Aber geregnet hatte es nicht...

Schnellste beim Kinderlauf (Strecke 1,2 Kilometer) der Jahrgänge 2009 bis 2012 war Mona Sander, TuS Sulingen Leistungsturnen (5:39 Minuten), bei den Jungs lag Mika Paske, U 09 TuS Sulingen, vorn (4:55). Beim Lauf der Jahrgänge 2003 bis 2008 erzielte Lera Miller, TuS Sulingen Leichtathletik, die schnellste Zeit der Mädchen (4:11), Hamoo Mahmood, Carl-Prüter-Schule, legte unter den Jungen das höchste Tempo vor (4:21).

Bei den Erwachsenen (fünf Kilometer) war Franziska Peitz, Lloyd Shoes, mit 20:28 Minuten schnellste Frau, bei den Männern war Adam Ismail, Lauftreff TuS Sulingen, mit 17:16 Minuten der Schnellste. In der Mannschaftswertung der Männer machte das Team „Trödeltrupp 1“ den ersten Platz (53:29), bei den Damen lag „Polizei Sulingen 1“ vorn (1:12:08) und beim Mix-Teamlauf „Lauftreff Sulingen 1“ (1:00:24). - ab