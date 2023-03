Sportangebote für Kinder dank Leergut im Sulinger E-Center

Von: Harald Bartels

Auf viele Leergutbons für das „Venito“-Projekt hoffen Martin Stricker, Sabine Schäfer-Hotze und Marc Steen (von links). © Bartels

Sulingen – Ihre Leergutbons können Kunden des E-Centers in Sulingen in eine Sammelbox am Pfandautomaten werfen, um für gute Zwecke zu spenden – im April für ein neues Projekt der „Venito – Diakonische Gesellschaft für Kinder, Jugendliche und Familien“.

Die Organisation, vielen noch unter dem alten Namen „Stephansstift“ bekannt, möchte unter dem Motto „Aktiv vor Ort“ Kindern aus den betreuten Familien im Sozialraum Sulinger Land die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten ermöglichen und ihnen so zu mehr Selbstständigkeit verhelfen, erläutert Sabine Schäfer-Hotze aus dem Bereich der ambulanten Hilfen von „Venito“. Wichtig ist ihr dabei, dass es Aktivitäten sind, die von den Kindern ohne erwachsene Beteiligung ausgeübt werden können – Schwimmen, Radfahren, Skaten nennt sie als Beispiele. Mit den örtlichen Sportvereinen und Bädern hat sie bereits Kontakt aufgenommen, aber „oft sind es die kleinen Sachen, die fehlen, um selbstständig werden zu können.“ Etwa der Eintritt für das Freibad oder die Schutzkleidung zum Skaten. Solche Dinge sollen über das Projekt finanziert werden. „Die Mitarbeiter kennen die Familien im Sulinger Land und wissen, wo Bedarf ist“, weiß „Venito“-Regionalleiter Martin Stricker.

Der Kontakt zu E-Center-Geschäftsführer Marc Steen ergab sich im Winter, berichtet Sabine Schäfer-Hotze. Steen habe es ermöglicht, für die betreuten Familien Lebensmittelgutscheine auszugeben, „und wir haben darüber gesprochen, was wir noch für die Kinder machen können.“

„Wenn das der Jugend im Sulinger Land zugutekommt, ist das eine sehr unterstützenswerte Aktion“, findet Marc Steen. Wenn keine Sonderaktionen anstehen, wie die Sammlung für die „Thunderbolt“-Cheerleader oder für die Blindenhilfe im November, geht das Geld aus den gespendeten Bons an den Tierschutzverein Sulingen und Umgebung. Es gibt eine Neuerung, wie Marc Steen verkündet: „Wir haben jetzt für jeden Pfandautomaten eine eigene Sammelbox – damit können wir jetzt doppelt so viele Spenden entgegennehmen.“