Spendensammlung des Orgelbauvereins Sulingen läuft gut

Von: Jan Könemann

Den denkmalgeschützten Orgelprospekt kann man für die neue Orgel nicht verwenden, er wird eingelagert. © Bartels

Sulingen – Im Dezember 2022 waren es noch „nur“ knapp über 100 000 Euro – mittlerweile sind es über 700 000: Die Spendensammlung für die neue Orgel in der Sankt-Nicolai-Kirche, Kostenschätzung eine Million Euro, verläuft positiv. Der Vorstand des Orgelbauvereins Sulingen informiert am 21. Juni ab 19.30 Uhr im Rahmen der Jahreshauptversammlung im kirchlichen Gemeindezentrum an der Edenstraße über den aktuellen Stand des Projektes.

Spendenakquise kann mitunter mühselig sein. Das weiß auch der Vorsitzende des Orgelbauvereins Sulingen, Christian Jost. „Es ist schon ein bisschen aufwendig, aber bei uns definitiv von Erfolg gekrönt“, blickt er positiv auf den aktuellen Stand von 736 104,45 Euro. Die Summe setzt sich wie folgt zusammen: „Jeweils 250 000 Euro kommen vom Kirchenkreis der Grafschaft Diepholz sowie von der Landeskirche. 110 000 Euro haben wir als Zusage von Privatpersonen und rund 130 000 Euro sind bereits auf den Konten vom Orgelbauverein Sulingen und dem Kirchenkreisamt“, erklärt Jost.

Damit aber genug der Zahlen. Aktuell haben Jost und Konrad Leymann, stellvertretender Vorsitzender des Orgelbauvereins, damit begonnen, Firmen und Privatpersonen aus Sulingen und Umgebung mit einem Infopaket und der Bitte nach einem Gesprächstermin anzuschreiben. „Das Infopaket enthält ein Exposé über unser Projekt, den Flyer vom Orgelbauverein sowie zur Pfeifenpatenschaft und die Presseberichte“, sagt der Vorsitzende. Man habe zunächst einmal 15 potenzielle Spender angeschrieben, die Liste sei aber deutlich länger: „Da stehen bestimmt noch 40 weitere Namen drauf.“

„Wir hatten hier einen guten Start“, berichtet Konrad Leymann. Auch Christian Jost ist mit den ersten Gesprächen zufrieden: „Das läuft gut an. Es gibt dadurch weitere Zusagen im fünfstelligen Bereich.“ Man habe bislang mit vier potenziellen Spendern gesprochen und dabei durchweg positive Rückmeldungen erhalten. Von einer Privatperson seien auch bereits 2 500 Euro als Spende geflossen. Zwei Sulinger Unternehmer haben laut Leymann eine Spende zugesagt. Namen wollen er und Jost (noch) nicht nennen. „Die Leute spenden gerne, wollen aber meistens anonym bleiben“, verrät Jost.

Mit weiteren Firmen und Privatpersonen befinde man sich laut Leymann zur Zeit in der Terminabsprache. Schließlich wolle man die potenziellen Spender in einem persönlichen Gespräch überzeugen und nicht am Telefon oder per E-Mail. Leymann hatte im Dezember vergangenen Jahres sein persönliches Ziel geäußert, zehn Mal 10 000 Euro zu erhalten. „Dazu stehe ich auch weiterhin“, stellt er fest. Und es sehe ganz gut aus. „Wir hoffen, in drei bis vier Wochen die erste Spende in dieser Größenordnung vermelden zu können. Und bis Ende dieses Jahres dann noch weitere.“

Leymann weist auf eine Würdigung der Gönner hin: „Wir haben eine provisorische Spendentafel erstellt.“ Auf dieser sollen die Namen der Unterstützer veröffentlicht werden – „ohne den genauen Spendenbetrag zu nennen.“ Eine vorübergehende Lösung, für die Zukunft hat der stellvertretende Vorsitzende eine andere Idee: „Wenn die neue Orgel aufgebaut ist, sollen die Namen der Spender auf Messing-Schildern an die Orgel.“ Damit wären diese Personen über Generationen hinweg mit der Orgel verbunden, sagt er und betont: „Wir sind jedem einzelnen Spender wirklich sehr dankbar.“

Die Gespräche mit Privatpersonen und Unternehmen aus der Region werden noch eine Weile andauern, blickt Christian Jost voraus. Ein neues Ziel habe sich der Vorstand aber gesetzt: „Bis Jahresende wollen wir über 800 000 Euro zusammen haben. Und ich bin guter Dinge, dass wir das auch erreichen werden.“