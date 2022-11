Spenden müssen jetzt Betriebskosten der Sulinger Tafel decken

Von: Harald Bartels

Die „Löwen“ ließen der Tafel 2000 Euro zukommen. Von links: Präsident Marcus Thannhäuser und Carola Dohrmann vom Lions Club Sulinger Land, Tafel-Sprecherin Anneliese Siemering, stellvertretender Clubpräsident Stephan Timpke. © Lions Club Sulinger Land

Sulingen – Größere Spenden von Unternehmen oder Institutionen ermöglichten bisher dem Team der Sulinger Tafel besondere Anschaffungen für ihre Arbeit – aktuell müssen sie eingesetzt werden, um die laufenden Kosten zu bestreiten. Umso dankbarer sind die Ehrenamtlichen für die Zuwendungen, die sie jetzt SoVD-Ortsverband Sulingen und vom Lions Club Sulinger Land erhielten.

1 000 Euro überbrachten SoVD-Vorsitzender Heinrich Schlüterbusch und Schatzmeister Roland Gösele. Man wisse, wie schlecht es den Tafeln derzeit geht, erklärt Gösele. Heinrich Schlüterbusch zählt seit vielen zum Kreis der Tafelhelfer, und holt einmal wöchentlich gespendete Lebensmittel aus Sulinger Geschäften ab. „Die Bedürftigen werden mehr, aber die Ware wird nicht mehr“, hat er festgestellt. Es sei wirklich auffällig, dass die Märkte weniger Lebensmittel zur Abholung für die Tafel bereitstellen. Zum einen werde von den Märkten jetzt „genauer“ eingekauft, sodass weniger Lebensmittel unverkauft bleiben, zum anderen gebe es in den Geschäften mehr Truhen oder Kisten, in denen Waren kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums zu einem reduzierten Preis angeboten werden.

Die Sulinger Tafel versorgt pro Woche um die 100 Haushalte mit Lebensmitteln, sagt Helga Becker vom Tafel-Team – und das, obwohl die Ausgabe reduziert wurde: Seit Mitte Oktober erhalten in wöchentlichem Wechsel nur noch zwei der drei Gruppen von Tafel-Kunden Lebensmittel (wir berichteten). Aktuell umfasse die Kundenkartei mehr als 400 Haushalte aus dem Sulinger Land. Darunter seien im Oktober 204 Einzelhaushalte gewesen, 20 Haushalte mit einer erwachsenen Person und einem Kind, 15 Haushalte mit einem Erwachsenen und zwei Kindern sowie acht Haushalte mit einem Erwachsenen und drei oder mehr Kindern. Zudem gebe es 62 Haushalte mit zwei Erwachsenen, zählt Helga Becker auf, wobei Jugendliche im Alter ab 14 Jahren aufgrund ihres Bedarfs an Lebensmitteln als Erwachsene gezählt werden.

Eingerahmt von den Helfern der Sulinger Tafel: Roland Gösele, Schatzmeister des SoVD-Ortsverbands Sulingen (vorne links) und der Ortsvereinsvorsitzende Heinrich Schlüterbusch, die eine Spende in Höhe von 1 000 Euro überbrachten. © Bartels

Der Rückgang an gespendeten Lebensmitteln führe dazu, dass die Tafel jetzt Ware nachkauft, damit für alle Kunden genügend zur Verfügung steht, erklärt Tafelsprecherin Anneliese Siemering. Bei der Miete für die Räume am Schwafördener Weg komme die Stadt Sulingen der Tafel sehr entgegen, die Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden und Siedenburg würden einen festen jährlichen Betrag überweisen. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) in Bassum erlasse die Gebühren für die elf Biotonnen, die die Tafel benötigt, hat die für die Restmülltonne reduziert. Dennoch bleiben Kosten für den Unterhalt der beiden Fahrzeuge, mit denen die Lebensmittel mehrfach pro Woche abgeholt werden, und für einen der beiden Kühlwagen falle in Kürze eine Reparatur an, die schätzungsweise 1 000 Euro kostet, berichtet Siemering.

Die Kosten für Strom und Heizung werden über das evangelische Kirchenamt in Sulingen abgewickelt. Laut dessen stellvertretendem Leiter, Andreas van Veldhuizen, betrugen die Nebenkosten im Vorjahr rund 3 000 Euro, die Tafel zahle einen monatlichen Abschlag von 400 Euro: „Zusammen mit der Nutzungsentschädigung für das Gebäude und den Kosten für die Fahrzeuge dürften die Betriebskosten bei rund 10 000 Euro pro Jahr liegen.“

„Wir sind für jede Spende sehr dankbar“, betont Helga Becker, man freue sich auch über die kleineren Beträge von Privatleuten.

Durch die jahrelange Verbindung zwischen der Sulinger Tafel und den „Löwen“ sei für Marcus Thannhäuser klar gewesen: „Wir wollen einen kleinen Beitrag für die ehrenvolle Arbeit des gesamten Teams von der Tafel leisten“, wird in einer Mitteilung des Lions Clubs Sulinger Land dessen Präsident zitiert. Die „Stiftunglife“ biete derzeit an, Spenden an lokale Tafeln zu verdoppeln. Thannhäuser habe durch seinen Lionsfreund Wolfgang Weinisch von „Stiftunglife“ von dieser Initiative erfahren. So kam eine Summe von 2 000 Euro zusammen – dies sei eine große Überraschung für Anneliese Siemering vom Tafel-Team gewesen, der die „Löwen“ eine Spende aus dem frisch gemosteten Apfelsaft des Clubs avisiert hatten. Nach einer Führung durch die Einrichtung am Schwafördener Weg sei den Vertretern des Lions Clubs Sulinger Land – neben Thannhäuser Vize-Präsident Stephan Timpke und Carola Dohrmann – klar gewesen: „Dieses Geld ist wichtig für die Tafel und die Bedürftigen.“

Der Apfelsaft aus der diesjährigen Mostaktion des Lions Clubs ist, solange der Vorrat reicht, erhältlich im Autohaus Habighorst, bei Optic Creativ Brillen Schmitz und im Baumarkt der Firma Leymann in Sulingen sowie in den Apotheken in Siedenburg und Kirchdorf, heißt es in einer Mitteilung des Vorstandes. In der Drei-Liter-Packung halte er sich geöffnet bis zu drei Monate, der Erlös aus dem Verkauf ist für soziale Projekte in der Region bestimmt.

Gemeinsam übergaben zudem Lilith Tretau und Werner Focke für die Sulinger Unternehmensgruppe Gerdes + Landwehr sowie Dr. Ernst Funck und Dr. Rolf Becker aus dem Kuratorium der Stiftung Kirche für Sulingen 60 Exemplare des aktuellen Adventskalenders der Stiftung an das Team der Sulinger Tafel. Die Unternehmensgruppe engagiere sich sozial, in Sport und Kultur, erläutert Werner Focke. Die Kalenderübergabe sei initiiert worden von Ernst Funck als Vorsitzendem des Kuratoriums und Dr. Dietrich Beverborg, Geschäftsführer der zur Gruppe gehörenden „casa Projekt GmbH“ und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums. „Wir sind uns alle einig, dass es am besten wäre, wenn es die Tafeln gar nicht bräuchte“, betont Focke, aber so sei es für Gerdes+Landwehr eine „Win-win-Situation“: „Wir unterstützen mit dem Kauf der Kalender die Stiftung und geben sie weiter an die Tafelhelfer als Anerkennung und Dankeschön für ihre Arbeit.“