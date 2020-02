Keine Plattform für die AfD in Sulingen: SPD stellt Antrag

Nicht erst seit den laut Generalbundesanwaltschaft rassistisch motivierten Morden in Hanau gerät die AfD immer stärker in den Fokus. Nun wird sich auch der Sulinger Stadtrat mittelbar mit der Partei befassen: Auf der Tagesordnung der Ratssitzung am Donnerstag steht ein Antrag der SPD-Fraktion zur Änderung der Benutzungsordnung für die Alte Bürgermeisterei.

Sulingen – Der von Fraktionsmitglied Volker Wall unterzeichnete Antrag sieht vor, die Benutzungsordnung dahingehend zu ändern, dass die Nutzung der Immobilie im Eigentum der Stadt durch „politische Parteien und ihnen zuzurechnende Organisationen zur Durchführung parteipolitischer Veranstaltungen“ ausgeschlossen werden soll. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung geht sogar noch weiter und schließt die Nutzungsüberlassung an politische Parteien und die ihnen zuzurechnenden Organisationen und Initiativen generell aus.

Zwar sind Antrag und Beschlussvorschlag so formuliert, dass sie alle Parteien betreffen, die Änderung zielt jedoch auf die AfD, und daran lässt der SPD-Antrag auch keine Zweifel: In den letzten Monaten seien der AfD im Landkreis ausschließlich in Sulingen öffentliche Räume zur Verfügung gestellt worden, und die Partei habe zwei Veranstaltungen organisiert, die jeweils von Gegendemonstrationen und einem großen Polizeiaufgebot begleitet worden seien. Die Stadt solle zukünftig Parteien wie der AfD keine Plattform bieten zur Verbreitung ihrer politischen Interessen, heißt es in dem Antrag weiter. Sollte die Sulinger Benutzungsordnung nicht geändert werden, könne das Mittelzentrum zu einer Hochburg derartiger Parteien in Niedersachsen werden.

Bei Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb dürfte dieser Antrag auf Zustimmung stoßen: In seiner Ansprache zum Volkstrauertag 2019 hatte er selbst noch einmal darauf hingewiesen, dass Sulingen als einzige Kommune der AfD noch öffentliche Räume zur Verfügung stelle (wir berichteten). Diese Möglichkeit hatte der Bürgermeister bereits im Juni 2018 der AfD mit einer Änderung der Benutzungsordnung nehmen wollen – damals jedoch mochten nur fünf der 24 anwesenden Ratsmitglieder dem Vorschlag der Verwaltung zustimmen.

Kommentar: Sag, Stadtrat, wie hältst du’s mit der AfD?

Von Harald Bartels

Vor gut zwei Jahren stand der Sulinger Stadtrat schon einmal vor der Frage, ob er der AfD – und damit allen Parteien – die Nutzung der Alten Bürgermeisterei untersagen soll. Damals entschied sich die Mehrheit dagegen – mit dem Argument, dass es sich um eine demokratisch gewählte Partei handele.

Das Bundesverfassungsgericht hat seit Gründung der Bundesrepublik zwei Parteien verboten: die Sozialistische Reichspartei (SRP) und die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Beide wurden in bundesdeutsche Parlamente gewählt, und die KPD war sogar an der niedersächsischen Landesregierung bis 1948 beteiligt. Demokratisch legitimiert waren sie also, und doch wurden sie wegen ihrer Ziele verboten.

Auch bei Teilen der AfD wie dem „Flügel“, der immer mehr an Einfluss gewinnt, sieht der Verfassungsschutz inzwischen Anhaltspunkte dafür, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung aggressiv bekämpft wird.

Die Frage an die Sulinger Ratsmitglieder ist also nicht, ob sie einer demokratisch legitimierten Partei Räume verweigern, sondern ob sie einer Partei, die in Teilen aktiv gegen die freiheitliche Demokratie kämpft, dafür einen Ort zur Verfügung stellen wollen.