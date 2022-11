Spatenstich für Mehrfamilienhaus in Sulingen

Von: Harald Bartels

Beim Spatenstich für den Neubau (von links): Vorstandsvorsitzender Jörn G. Nordenholz, Architektin Lara-Saskia Wendt und Niederlassungsleiter Detlef Detlefsen. © Bartels

Sulingen – Seit Jahren modernisiert der Bauverein Sulingen als Niederlassung der Volksbank Niedersachsen-Mitte eG den Wohnungsbestand, doch nun gehen die Aktivitäten auch in eine andere Richtung: Der erste Neubau seit 30 Jahren steht an. Am Mittwoch erfolgte der symbolische erste Spatenstich für ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Wolfsbaum in Sulingen.

Entstehen soll hier ein Gebäude, das fünf Wohneinheiten mit zwei oder drei Zimmern aufweist. Die barrierearm gestalteten Wohnungen mit einer Größe zwischen 65 und 68 Quadratmetern verfügen im Erdgeschoss über eine Terrasse, die Wohnungen im ersten Obergeschoss erhalten Balkone. „Wir haben die große Hoffnung auf einen milden Winter“, sagt Detlef Detlefsen, Niederlassungsleiter des Bauvereins, denn geplant sei, dass im April gerichtet werde und die ersten Mieter noch im Sommer einziehen könnten.

Angesprochen auf die Investitionssumme bleibt Detlefsen im Ungefähren: „Es sind annähernd 900 000 Euro.“ Es lasse sich aufgrund der Entwicklung schlecht kalkulieren, aber „günstig bauen ist nicht mehr.“ Allerdings halte der Bauverein fest am Versprechen, im Sulinger Land für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen „und neben umfassenden Modernisierungen an unseren Bestandsimmobilien gehört dazu auch der Bau neuer Wohnungen.“ Der Bauverein habe verlässliche Partner an der Seite und eine vorausschauende Planung im Gepäck; mit Architektin Lara-Saskia Wendt, seit August beim Bauverein, sei man da auch gut aufgestellt und könne die Vorplanung selbst ausführen.

„Als regionale Volksbank wollen wir auch gerade in der aktuellen Zeit ein Zeichen der Zuversicht setzen und halten an der Umsetzung des Bauvorhabens fest“, ergänzt Jörn G. Nordenholz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niedersachsen-Mitte.

Man gehe jedoch neue Wege, erklärt Detlefsen: „“Wir müssen die Gebäude so ertüchtigen, dass wir die Nebenkosten reduzieren, damit die Warmmiete erträglich bleibt.“ Das bedeute etwa, dass der Neubau in Sulingen, wie schon die benachbarten Mehrfamilienhäuser, mit Fernwärme der Biogas Nuttelmann GbR versorgt werden. Dazu gehe man dazu über, bei weiteren Bauprojekten in Sulingen und dem übrigen Geschäftsgebiet, beispielsweise aktuell in Verden, typgleich zu bauen.

Ebenfalls die Nutzung von Synergieeffekten erhoffe man sich von dem Angebot, für die benachbarte Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ eine Krippe zu errichten (wir berichteten). „Wir warten jetzt auf die Rückmeldung der Stadt Sulingen, damit wir eine konkrete Planung beginnen können“, sagt Nordenholz.

Für das geplante Mehrfamilienhaus in Sulingen können sich Interessenten dagegen bereits zeitnah online bewerben (www.bauverein-sulingen.de). Zudem lässt sich der Baufortschritt verfolgen unter www.volksbank-niedersachsen-mitte.de.