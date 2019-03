Sparvariante reicht Anliegern

Sulingen: Ausschuss spricht über Beruhigung der Dietrich-Bonhoeffer-Straße

Sulingen – Walter Legler von der Gruppe FDP / Bürger erreichen im Rat der Stadt Sulingen warnte davor, „gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten.“ Der Ausschuss für Bau, Ordnung und Verkehr der Stadt sprach sich Mittwochabend in öffentlicher Sitzung dafür aus, an den Verkehrsregelungen im Neubaugebiet Linderner Straße noch einmal Hand anzulegen; auf Anregung der Anwohner der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Konkret votierten die Mitglieder des Fachausschusses in ihrer Empfehlung mehrheitlich dafür, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer in der Stunde zu begrenzen – und zunächst temporär Verkehrshindernisse zur Reduzierung der Durchfahrtsgesschwindigkeit auf der Straße zu platzieren.