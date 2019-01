Sparte Turnen und Fitness „boomt“

Sportverein Lessen würdigt Engagement von Joachim Delekat mit der silbernen Ehrennadel

+ Mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurde Joachim Delekat, hier mit Vorstandsmitgliedern und Gästen der Versammlung – von links: Friedhelm Hartkamp, Hendrik Fischer, Thomas Post, Joachim Delekat, Michael Harimech Lars Fischer, Sönke Hartkamp und Tammo Schulze. Foto: SV Lessen

Groß Lessen – Die Ehrung eines engagierten Vereinsmitgliedes stand auf der Agenda der Jahreshauptversammlung des Sportvereins Lessen, zu der Vorsitzender Lars Fischer am Freitag 74 stimmberechtige Mitglieder sowie Gäste im Gasthaus Husmann willkommen hieß: Joachim Delekat erhielt aufgrund seines stetigen ehrenamtlichen Einsatzes für den Verein die silberne Ehrennadel des SV Lessen. Delekat habe sich langjährig nicht nur sportlich eingebracht, sondern beteiligte sich auch aktiv an den Arbeitseinsätzen, so Fischer.