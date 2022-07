SoVD Sulingen: 75 Jahre Einsatz für die Mitmenschen

Von: Harald Bartels

Sulingen – Einen besonderen Grund zu feiern hat der Ortsverband Sulingen des Sozialverbandes Deutschland (SoVD): Die Gründung des jährt sich zum 75. Mal.

Dabei reicht die Geschichte der Organisation noch ein wenig weiter zurück, denn im Oktober 1946 beantragten Walter Gottschalk, Wilhelm Menze, Wilfried Plate und Thea Riedemann bei der Militärregierung der britischen Besatzungszone die Erlaubnis, einen Ortsverein der Vereinigung der Arbeitsinvaliden, Körpergeschädigten und Hinterbliebenen zu gründen. Dem wurde stattgegeben, und im November versammelten sich, den Unterlagen des Vereins zufolge, 25 Personen im damaligen Hotel Harling, wo sie Satzung und Programm der Ortsgruppe beschlossen. Zum 1. Januar 1947 wurde daraus der Ortsverband des Reichsbunds der Körperbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen, und dem ersten Vorstand gehörten Dr. phil. Wilhelm Meyer-Dinkgräfe als Vorsitzender, Walter Gottschalk, Hans Thelen, Wilfried Plate, Karl Siemßen, Wilhelm Menze, Thea Riedemann, Elsa Nickel, Arnold Wolter und Wilhelm Beuke an.

Der bereits auf mehr als 80 Mitglieder angewachsenen Ortsgruppe gehörten nicht nur Einheimische an, sondern auch Menschen, die als Vertriebene oder Evakuierte in Sulingen Unterkunft fanden. Das Ziel der Arbeit im Verein war, den Menschen Hilfe zu leisten, die sich nicht selbst helfen können. Das geschah durch das Sammeln von Spenden, durch das Verteilen gespendeter Kleidung und Lebensmittel an Bedürftige oder durch Mitwirken beim Schaffen von Wohnraum. Vor allem aber leistete man den Mitgliedern Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge für Renten oder Beihilfen.

Eine wichtige Rolle spielten bereits früh gesellige Unternehmungen als Abwechslung vom Alltag. Häufige Treffpunkte waren das Hotel Meyer-Riehl oder der Ratskeller, und für Unterhaltung sorgten Auftritte des „Reichsbund-Chors“ oder andere Veranstaltungen – auch wenn gelegentlich dem Ortsverein Mitwirkende durch Polizeizugriff abhandenkamen. So musste die erste Quizveranstaltung ausfallen, weil der angekündigte Gast seiner Schulden wegen gesucht wurde. Wichtige Angebote waren Tagesausflüge mit dem Bus, Kameradschaftsabende oder Kaffeenachmittage. Für heutige Verhältnisse kaum vorstellbar ist die Liste der Gewinne, die für eine Tombola bei einem Herbstfest in der Sulinger Geschäftswelt eingesammelt wurden: Als erster Preis winkte ein Büstenhalter, weitere Hauptpreise waren ein Fahrradschlauch, ein Handfeger, eine Wäscheleine, eine Tüte Mehl und eine Flasche Moselwein.

Wichtiges Dokument über viele Jahre war das Mitgliedsbuch. Darin eingeklebt wurden die Beitragsmarken, mit denen bestätigt wurde, dass der Mitgliedsbeitrag in bar bezahlt worden war. Erst 1990, so die Vereinsunterlagen, endete diese Praxis. Von der Bezeichnung Reichsbund verabschiedete sich der Verband 1999 und wechselte zum heute geläufigen SoVD.

Geselligkeit steht heute im Vordergrund

Auf neun Erste Vorsitzende kommt der Ortsverband bisher. Dem Gründungsvorsitzenden folgte bereits 1947 Hans Thelen, der 1949 von Hermann Lamster abgelöst wurde. Die Reihe setzt sich fort über Wilfried Plate (ab 1966), Franz Krause (ab 1980), Fritz Bremer (ab 1982), Helmut Koch (ab 1990) und Detlef Schumacher (ab 2001), dem 2018 Heinrich Schlüterbusch nachfolgte.

Die Geselligkeit stehe heute beim Ortsverband im Vordergrund, sagt der Vorsitzende, denn die Beratung, etwa zu Rentenfragen, übernehme das Sozialberatungszentrum des Kreisverbandes Diepholz in Sulingen. Dabei gehe es darum, den Kontakt zu den 1 300 Mitgliedern in Sulingen zu halten. Eine wichtige Funktion hätten dabei die elf Betreuer, die in ihrem Gebiet den Mitgliedern zu hohen Geburtstagen gratulieren, sie bei Krankheiten besuchen oder die Mitgliederzeitung austragen, sofern sie nicht, wie in den Ortschaften, per Post zugestellt wird. Zum Teil nehmen diese Betreuer ihre Aufgaben bereits seit vielen Jahren wahr: Insgesamt 20 Jahre Willi Nuttelmann, der sich erst kürzlich zurückgezogen habe, langjährige Aktive seien auch Ingrid Kunst und Leni Heitmann, so Heinrich Schlüterbusch.

Jeden Monat wenigstens eine Veranstaltung

Zudem versuche der Vorstand, jeden Monat etwas anzubieten. Dazu gehören der monatliche Info- und Spielenachmittag, bei dem der Vorstand über Aktuelles aus dem SoVD berichtet, bevor gespielt wird – Doppelkopf und Kniffel seien unter den jeweils 20 bis 30 Teilnehmern die beliebtesten Beschäftigungen, weiß Heinrich Schlüterbusch. Ähnlich viele Mitfahrende gebe es bei den Radtouren in den Sommermonaten, und sehr gut angenommen würden auch die Tagesfahrten und die jährliche Reise über mehrere Tage, die in diesem Jahr ins Elsass führte. Ein fester Termin für Mitglieder und Gäste sei die jährliche Weihnachtsfeier. Noch relativ neu sei die von Marie-Luise Gösele angebotene Seniorengymnastik im Sitzen und Stehen, so der Vorsitzende: Zwei Gruppen seien bereits in der Service-Wohnanlage „Mittendrin I“ aktiv.

Ein sehr gutes Verhältnis pflege man zum SoVD-Ortsverband Lessen, aber auch zu anderen sozialen Einrichtungen. So beteilige man sich am „Tag des Wir“ am 13. August von 13 bis 18 Uhr im Inklusiven Wohnprojekt der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz am Schwafördener Weg in Sulingen. Dabei unterstütze der Ortsverband die Kaffeetafel, und der Kreisverband sei mit einem Infostand vertreten.

Jubiläumsfestakt am 20. August

Das eigene Jubiläum des Ortsverbandes wird am 20. August gefeiert, mit einem Festakt für geladene Gäste.

Die Altersstruktur des SoVD wird eher von Senioren geprägt – mit „60 plus“ umschreibt es Heinrich Schlüterbusch: „Die meisten kommen erst kurz vor der Rente zu uns, weil sie die Rentenberatung benötigen, aber sie bleiben dann.“ Erst vor Kurzem habe er jedoch gleich mehrere neue Mitglieder in deutlich höherem Alter begrüßt. Sie seien in den Ortsverband eingetreten, weil sie von der Beratung im Sozialberatungszentrum so begeistert gewesen seien.