SoVD Bahrenborstel ehrt Mitglieder

Bahrenborstel - Ein Frühstücksbüfett lockte am Sonntag viele Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung des SoVD-Ortsverbandes Bahrenborstel ins Gasthaus Niemeyer nach Holzhausen. Hier begrüßte der stellvertretende Vorsitzende Heiner Wege neben den Mitgliedern auch Ehrengäste.

Darunter Manuela Struck, Pflegedienstleiterin der DRK Ambulanten Pflege Kirchdorf. Sie stellte das Hausnotrufsystem vor und erläuterte die neue Einstufung in fünf Pflegegrade anstatt der bisherigen drei Pflegestufen.

Bedauern der langen Wartezeiten für Beratungen

Ortwin Stieglitz als Kreisvorstandsmitglied berichtete von der Arbeit des Sozialverbandes auf Kreisebene und aus den zwei Beratungsstellen in Sulingen und Syke. Er bedauerte, dass die Mitglieder zeitweise – krankheitsbedingt – bis zu fünf Wochen auf einen Beratungstermin warten mussten. Mit derzeit 10.500 Mitgliedern befinde sich der Kreisverband Diepholz des SoVD unter den „Top fünf“ in Niedersachsen. Das 100-jährige Jubiläum des 1917 als Reichsbund gegründeten Verbandes möchte man gerne am 18. Juni 2017 im Gasthaus Mügge in Bruchhausen-Vilsen feiern.

Nach der Verlesung der Niederschrift durch Schriftführerin Martina Radtke und einem ausführlichen Kassenbericht durch Kassenwart Karl-Heinz Sandmann erinnerte Heiner Wege in seinem Jahresbericht an die verschiedenen Aktivitäten des vergangenen Jahres und stellte die Planungen für das Jahr 2017 vor.

Mitgliederzahlen zeigen positiven Trend

So sei am 28. März das Backtheater in Walsrode Ziel der Halbtagesfahrt und vom 12. bis zum 15. Juli möchte man sich gerne dem Ortsverband Varrel bei der Mehrtagesfahrt nach Leipzig anschließen.

Der positive Trend der Mitgliederzahlen spiegele sich auch im Ortsverband Bahrenborstel wieder, dem zurzeit 268 Mitglieder angehören. Das Durchschnittsalter habe man deutlich senken können, auf 52 Jahre und neun Monate. Allerdings musste man auch von zehn Mitgliedern aus dem Ortsverband Abschied nehmen, darunter auch vom langjährigen Vorsitzenden Hans-Rainer Pätzold, der sehr erfolgreich seit 2004 die Geschicke des Ortsverbandes geleitet hatte.

Erfreut war Heiner Wege dann über die hohe Zahl an Ehrungen. Albrecht Plenge gehört bereits seit 25 Jahren zum SoVD und 20 Mitglieder halten dem Verband seit zehn Jahren die Treue. Als Dank wurde ihnen eine Ehrennadel sowie Präsente überreicht. Geehrt wurden als Familie Anette, Wilhelm und Renate sowie Volker, Maike und Tjorben Gärtner, Martina und Reinhold Radtke, Irma Röben, Marianne Ihlo, Margret Reimers und Werner Job.

Nicht anwesend waren Irmtraud Tiedemann, Helga und Heinz Meier, Marlis und Karl-Heinz Bredemeier, Inge Seeger sowie Marianne und Karl-Heinz Viehweger.

sis/r