Konzert von Sound of Sulingen mit Theatergruppe und Tänzern im Schwarzlicht

Proben zum Winterkonzert von Sound of Sulingen.

Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben: Die Sulinger Marchingband Sound of Sulingen bittet zum Winterkonzert.

Sulingen – Neben den Musikern sind Angehörige der Theatergruppe Gaue und der Schwarzlicht-Tanzgruppe vom Gymnasium Sulingen Mitwirkende des Winterkonzertes der Sulinger Marchingband Sound of Sulingen. Nachdem die Verantwortlichen des Musikzuges den ursprünglich für Spät-Herbst vergangenen Jahres geplanten Konzerttermin abgesagt hatten, bitten sie jetzt für Samstag, 29. Februar, in das Stadttheater. Einlass zu dem Konzert ist an dem Samstag um 19 Uhr. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Karten zum Preis von acht Euro das Stück sind ab sofort in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung, in der Buchhandlung Eulenspiegel in Sulingen und bei den Musikern erhältlich. „Die Marchingband gestaltet das Konzert dieses Mal musikalisch allein, mit besonders ausgewählten Ausschnitten aus dem umfangreichen Repertoire und einigen neuen, extra für das Konzert eingeübten Stücken“, erklärt Pressebeauftragte Gundi Neumann.

„Evergreens und knackige Märsche“

Man wolle so auf die Anregungen der Zuschauer eingehen, die sich eine kompakteres und kürzeres Konzert gewünscht hätten. Die Gruppe präsentiere im Stadttheater ein bunte Mischung aus bekannten Melodien, Evergreens und Oldies, die zum Mitsingen einladen. „Auch ein paar knackige Märsche werden zu hören sein, sie stimmen schon mal auf den bevorstehenden Frühling und die kommenden Schützenfeste ein“, so Neumann.