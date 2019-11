Sound der „Fab Four“ erklingt live am Stadtsee

„The Cavern Beatles“ geben im Sommer in Sulingen ein Open-Air-Konzert

+ „The Cavern Beatles“ treten am 18. Juli 2020 in Sulingen auf. Foto: Veranstaltungsbüro Paulis

Sulingen – Einen Grund mehr, sich auf den Sommer 2020 zu freuen, kündigen die Mitarbeiter des Veranstaltungsbüros Paulis an – sie planen ein weiteres Open-Air-Konzert am Café am Stadtsee in Sulingen. Dort treten am Samstag, 18. Juli, um 20 Uhr „The Cavern Beatles“ auf. Laut Pressemitteilung die Nummer eins unter den Beatles-Tribute-Bands.