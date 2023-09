Sorge um Angebote für Frauen im Sulinger Land

Von: Harald Bartels

Seit 2002 ist Christina Runge im Amt als Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Diepholz. © Anke Seidel

Sulingen – Mit Ende des Monats August schied Anke Harzmeier nach fast 19 Jahren aus ihrem Amt als Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt Sulingen. Nun ist die Stelle vakant, und daran wird sich auch nach der Sitzung des Sulinger Stadtrats am Dienstag, 12. September, nichts ändern.

Dass noch nicht bekannt ist, wer ihr nachfolgt, hatte Anke Harzmeier schon bei ihrer Verabschiedung kritisiert. Bewerbungen liegen noch keine vor, denn die Stelle ist noch gar nicht ausgeschrieben: Am Dienstag soll der Rat erst einmal festgelegen, wie die Stelle künftig überhaupt ausgestattet werden soll. Bisher war es eine hauptamtliche Aufgabe, doch laut Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz sind Kommunen mit weniger als 20 000 Einwohnern nicht verpflichtet, eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen, sondern können die Stelle auch nebenamtlich oder ehrenamtlich besetzen. Der Beschlussvorschlag der Sulinger Stadtverwaltung beruft sich auf diese Regelung. Folgt der Rat diesem Vorschlag, wäre die Stelle künftig nebenamtlich, versehen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von fünf Stunden; die Besetzung soll zunächst intern ausgeschrieben werden.

Nachgefragt bei Christina Runge, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Diepholz und eine langjährige Weggefährtin von Anke Harzmeier. Sie sieht diesen Beschlussvorschlag kritisch: „Die Stadt ist da völlig im Recht, weil sie sich auf das Kommunalverfassungsgesetz beruft, aber ich finde die gesetzliche Regelung ganz, ganz unglücklich.“ Immerhin: Dass es für die Stelle ein festes Stundenkontingent geben soll, findet ihre Zustimmung, denn „viele arbeiten ohne festes Kontingent und müssen das von ihren sonstigen Aufgaben ,abzwacken‘, aber fünf Stunden sind ein Witz!“

Aus Sicht von Christina Runge ist die Umstellung auf eine nebenamtliche Stelle „extrem schade, weil es das ganze Sulinger Land betrifft, gerade für die Frauen im ländlichen Raum bricht damit eine feste Größe weg.“ Sulingen ist eins der drei Mittelzentren im Landkreis, betont sie, und Anke Harzmeier habe hier im Familiengesundheitszentrum Sulinger Land viele Beratungsangebote geschaffen – „das ist schwer zu leisten im Nebenberuf.“

„Die Gefahr ist groß und ganz konkret, dass etwas auf der Strecke bleibt beim Nebenamt“, äußert sie grundsätzliche Bedenken. „Die Arbeit lebt durch die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten, aber ich bin dann im Südkreis die einzige im Hauptamt“; in Diepholz und der Samtgemeinde Barnstorf wird diese Stelle gar nur ehrenamtlich besetzt. „Das Ehrenamt muss man sich leisten können“, sagt Christina Runge, „da gibt es eine hohe Fluktuation.“

Die begrenzte Arbeitszeit, die für ein Nebenamt zur Verfügung steht, schränkt die Möglichkeiten der Gleichstellungsbeauftragten stark ein, denn „man kann nichts alleine entscheiden, sondern muss andere überzeugen.“ Besonders wichtig dabei ist in den Augen von Christina Runge eine gute Netzwerkarbeit: „Man muss sich immer unterschiedliche Personen an die Seite holen, und dafür muss man in die Sitzungen gehen, um Ansprechpartner kennenzulernen. Das erfordert Zeit und politisches Verständnis – man muss ein Gespür dafür bekommen, wie politische Entscheidungen entstehen und wer zu beteiligen ist“, führt sie aus. „Im Ehrenamt kann ich gar nicht so dicht an den Verwaltungsprozessen sein.“

Zusätzliches Konfliktpotenzial ergibt sich aus der besonderen Rolle der Gleichstellungsbeauftragten: „Wir sitzen ,zwischen den Stühlen‘“, sagt Christina Runge und erläutert: „Wir arbeiten weisungsungebunden und sind nur dem Rat verpflichtet, wir sind ,Exotinnen‘, die weder richtig Verwaltung noch Politik sind.“ Im Alltag führt das oft zu Problemen, zeigt die Erfahrung: „Auch wenn viele Kolleginnen den Rollenwechsel gut hinbekommen, ist er für Verwaltung und Politik oft nur schwer nachzuvollziehen.“ Ihre Kollegin Christine Schröder aus Bruchhausen-Vilsen hat sich dafür ein eigenes „Ritual“ erarbeitet, wie Christina Runge verrät: „Die Kollegen dort wissen, wenn sie einen bestimmten Lippenstift trägt, ist sie als Gleichstellungsbeauftragte unterwegs, das ist die weibliche Art des ,Hutwechsels‘.“

Wie es künftig in der Stadt Sulingen aussieht, liegt nun in den Händen der Stadtratsmitglieder. „Meine Aufgabe ist, Hinweise zu geben und eine Beratung anzubieten“, stellt die Gleichstellungsbeauftragte fest, „und ich hoffe auf eine weise, zukunftsweisende Entscheidung.“

Wie stehen die Fraktionen und Gruppen im Sulinger Stadtrat dazu? Reicht eine nebenamtliche Stelle für die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten in Sulingen aus? Diese Frage haben wir den Gruppen und Fraktionen im Sulinger Stadtrat gestellt.

Für die Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim sagt Elisabeth Wamhoff: „Unsere Gruppe ist sich einig, dass wir die Stelle im Hauptamt fortgeführt haben möchten wie bei Anke Harzmeier, weil hier viele Dinge für das Sulinger Land zusammenlaufen. Da reichen fünf Stunden pro Woche nicht aus, weil die Aufgaben nicht weniger werden.“ Für die Gruppe Sulingen! / FDP / Bürger erreichen schreibt Rita Mohrmann: „Wir als Gruppe sind der Überzeugung, dass die Verwaltung den Umfang der zukünftigen Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten richtig einschätzen kann, und wir können uns daher, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, eine Reduzierung auf fünf Wochenstunden für die Wahrnehmung des Amtes gut vorstellen.“ Für die CDU-Fraktion schreibt Matthias Wendland: „Die langjährige gute Arbeit von Frau Harzmeier soll fortgeführt werden. Mit welchem Modell das am besten möglich ist, muss der Rat entscheiden. Die CDU-Fraktion prüft zurzeit, welche Option aus unserer Sicht am optimalsten ist.“ Laut Uwe Overhoff von der Fraktion der Freien Wähler soll das Stundenkontingent im Einvernehmen mit Anke Harzmeier erarbeitet worden sein. „Deswegen vertrauen wir der Verwaltung und hoffen, dass es funktioniert.“