Sophia El-Moussa: „Der Umbau war eine wilde Fahrt“

Seit April führt Sophia El-Moussa ihr Studio „Beautyline El-Moussa" in Sulingen.

Sulingen – Ein neues Unternehmen hat sich in Sulingen angesiedelt: Vor wenigen Wochen eröffnete Sophia El-Moussa an der Langen Straße 82 ihr Kosmetikstudio „Beautyline El-Moussa“.

Die 27-Jährige ist eigentlich studierte Wirtschaftspsychologin, doch für sie sei klar gewesen, dass sie zurück ins heimatliche Sulingen wollte. So machte sie sich vor zweieinhalb Jahren im Haus der Eltern in Scholen selbstständig mit ihrem Kosmetikangebot – und absolvierte nebenbei noch ein Psychologiestudium. „Dieses Standbein habe ich immer noch“, sagt sie, aber die Kosmetik stehe für sie im Vordergrund: „Ich habe mein Hobby zu 100 Prozent zum Beruf gemacht.“ Nur der Standort entsprach bisher nicht ihren Vorstellungen: „Ich wollte unbedingt irgendwo rund um die Bassumer Straße sein und habe an viele Türen von leer stehenden Objekten geklopft.“

Fündig wurde sie bei dem früheren Zoofachgeschäft, das vor gut sechs Jahren den Betrieb eingestellt hatte. „Der Umbau war eine wilde Fahrt“, blickt sie zurück: Innerhalb von gut zweieinhalb Monaten modernisierte sie die Räume grundlegend. „Ein ganz herzlicher Dank geht an ,Mister Wasserwaage‘, aber auch mein Partner, meine Familie und enge Freunde haben mich tatkräftig und mental unterstützt.“ Der Empfangstresen am Eingangsbereich beispielsweise ist ein Unikat, gebaut von ihrer Mutter Angelika El-Moussa.

Durch den Umbau entstanden auf gut 80 Quadratmetern Fläche drei Behandlungsräume. „Es ist kein herkömmliches Studio, sondern eins für apparative Kosmetik“, erläutert die Inhaberin. Als Fachkosmetikerin bietet sie unter anderem Haarentfernung per Laser, Körperformung oder Permanent-Make-up, sowohl zur Verschönerung als auch zur medizinischen Narbenbehandlung. Unterstützt wird Sophia El-Moussa ab September von einer weiteren Kosmetikerin. Termine sind ausschließlich online buchbar.

Am neuen Standort wird ihr Studio gut angenommen, sagt die Sulingerin: „Ich war auch vorher schon gut ausgebucht, aber hier habe ich eine andere Sichtbarkeit und bin gut erreichbar.“