Sonniger Auftakt für das Reload Festival in Sulingen

Von: Harald Bartels

Schon zahlreiche Zuhörer konnte „Dirty Shirt“ aus Rumänien am Donnerstag vor der „Plaza Stage“ versammeln. © Bartels

Sulingen – Das Reload Festival 2022 hat begonnen: Bei Sonnenschein genossen zahlreiche Gäste schon am Donnerstag das Programm auf dem Vorplatz. Im Mittelpunkt stand dabei die „Plaza Stage“: Hier wechselten sich ab dem frühen Nachmittag die Bands ab bis zum Auftritt des ukrainischen Headliners „Jinjer“ nach Mitternacht.

Erstmals gab es statt der gewohnten „Warm-up Party“ im Zelt einen ganzen Festivaltag unter freiem Himmel bei freiem Eintritt für alle. Das Festzelt gibt es auch weiterhin, dort wird unter anderem Frühstück für die Festivalbesucher angeboten.

Einen großen Andrang erlebten die verschiedenen Anbieter von Speisen, Getränken und Merchandise-Artikeln. Besonders gefragt: das Kettenkarussell auf der Festival-Plaza, das dank eines Sponsors kostenlose Fahrten anbietet. Großen Zuspruch fanden am Donnerstag auch die kostenlosen Zapfstellen für Trinkwasser.

Frühanreise stark nachgefragt

Eine weitere Neuerung: In diesem Jahr hatten die Gäste zum ersten Mal die Möglichkeit, bereits am Mittwoch anzureisen, um einen Platz auf den Campingplätzen zu ergattern. Genaue Zahlen lagen den Festival-Organisatoren am Donnerstag noch nicht vor, aber wie Luftbilder vom Mittwochabend zeigen, die Hubschrauberpilot Konrad Leymann der Redaktion zur Verfügung stellte, wurde dieses Angebot gerne in Anspruch genommen.

Von der erstmals angebotenen „Frühanreise“ machten offenbar viele Gebrauch: Dieses © schoss Konrad Leymann am Mittwochabend aus seinem Hubschrauber. Foto: Konrad Leymann

Passend zum Wetter war auch die Stimmung unter den Besuchern gut: „Zwei Jahre war nichts, aber jetzt können wir wieder die Sau rauslassen“, freute sich Patrick (32) aus Sulingen. Er ist seit 2017 Stammgast des Festivals und sein Freund Andreas (50), ebenfalls aus Sulingen, hat nach eigener Aussage seit 2015 kein „Reload“ ausgelassen. „Wir sind hier, weil wir auf Metal abfahren, und Deathmetal ist unsere Welt“, sagte er, „das Line-up wird stetig besser.“ Aber auch die Stimmung untereinander sei besonders, betonte Patrick: „Das ist wie eine große Familie, man gehört immer gleich dazu.“

Erst zum zweiten Mal besucht Mira (22) aus Bochum das Festival. Gute Stimmung und gute Musik kennzeichnen für sie das „Reload“. Vor allem aber: „Es ist nicht so groß und überladen, und die Leute sind hier, weil sie wirklich hier sein wollen – nicht wie in Wacken, wo man mal gewesen sein muss.“

Eine gefragte Attraktion ist das Kettenkarussell auf dem Vorplatz. Hier bildete sich am Donnerstag eine lange Schlange an Festivalbesuchern, die die – dank Sponsor – kostenlosen Fahrten mitmachten. © Bartels

„Hier ist immer super Stimmung und es ist nicht zu groß“, befanden auch Sabrina (41) und Corinna (33), beide aus der Nähe von Bremen. Die Freundinnen besuchen das „Reload“ zum dritten Mal. Ein Vorteil ist laut Corinna, dass es auf diesem Festival nicht so viele „Teenies“ gebe, sondern der Altersdurchschnitt etwas höher sei. „Hier sind die Leute auch besoffen noch nett, aber bei ,Rock am Ring‘ sind sie nüchtern schon scheiße“, ergänzte Sabrina. Seinen „Heimvorteil“ genießt Karsten (44) aus Sulingen: „Es ist toll, so ein Ding vor der Haustür zu haben.“ Bereits zum fünften Mal sei er dabei, weil ihm die Musikauswahl gefalle, und „die Größenordnung ist hervorragend.“

