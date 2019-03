Sonnige Aussichten für Bummel in der City

Stadt und Initiative Sulingen bitten zum Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag

+ Die „Meile des Ehrenamtes“ bietet Organisationen eine Plattform, sich den Frühlingsfestbesuchern vorzustellen – auch diesmal ist der THW-Ortsverband Sulingen dabei. Archivfoto: mks

Sulingen – Die Wetterprognose verheißt für kommenden Sonntag fast ungetrübten Sonnenschein im Mittelzentrum – gute Voraussetzungen also für einen Bummel durch die City: Stadt und Initiative Sulingen bitten zum Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag. Zwischen 13 und 18 Uhr sind „nahezu alle Geschäfte geöffnet, viele locken mit speziellen Angeboten und Aktionen“, kündigt Wirtschaftsförderer Martin Koenen an, die Lange Straße wird in der Zeit zwischen 10 und 20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.