„Sommergarten“: Musik, Kabarett und Kulinarisches in Sulingen

Von: Sylvia Wendt

„Alte Mädchen“ bieten Pop-Kabarett am 29. Juli. © Hoffmann

Sulingen – Der „Sommergarten“ im Bürgerhausgarten hat sich in kürzester Zeit etabliert – und deshalb war es keine Frage, dass der Kulturverein Sulingen auch in diesem Jahr eine groovige Veranstaltungsreihe „open air“ samt Kulinarischem plant. Jedoch: So einfach geht es dann doch nicht. „Wir hätten gerne auch wieder eine Veranstaltung für die Kinder geboten. Aber zu dem Zeitpunkt war kein Künstler verfügbar“, sagt Ariane Hanselmann, Geschäftsführerin des Kulturvereins.

Fünf Termine sind geplant in der „Sommergarten“-Reihe. Zum Auftakt treten „Tiefblau“ am Donnerstag, 27. Juli, um 19 Uhr in Sulingen auf, Ingo Konrads am Freitag, 28. Juli, um 19 Uhr und „Alte Mädchen“ unterhalten das Publikum am Samstag 29. Juli, ebenfalls ab 19 Uhr. Alle drei Auftritte sind als „Hutkonzerte“ gedacht – heißt: Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum und die Gäste können ihren Obolus selbst bestimmen.

Ende August geht es weiter mit dem Konzert von „Milo & Flint“ am Freitag, 25. August, 19 Uhr. „Pariser Flair“ gastieren am Sonntag, 10. September, ab 17 Uhr (in der Alten Bürgermeisterei) .

Der Sommergarten in Sulingen verspricht Genuss und Kultur. Genuss: Dafür sorgt das Team um Koch Janos Janik (Bistro c/o Ranck), das Outdoor-Gastronomie mit leckeren Kleinigkeiten und ausgesuchten Weinen des Kraft Handelskontors serviert. Das Team des Cafés und Bistros „Delsul“ im Bürgerhaus verspricht ebenfalls eine speziell für den Sommergarten zusammengestellte Speisekarte mit Leckereien sowie Weinen vom Rittergut Lüning.

Kultur: „Tiefblau“ wird es zum Auftakt am Donnerstag, 27. Juli. Die Band serviert Funk, Soul und Pop – auf Deutsch. „Immer handgemacht, immer mit Herz und Verstand, wie auch die Texte, die sich durch ihre Vielschichtigkeit jeder Schublade entziehen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Gut, dass es genügend Wein im Ausschank gibt, wenn Ingo Konrads am Freitag, 28. Juli, gastiert. „Ohne mein Viertel Rotwein abends bin ich medikamentös nicht richtig eingestellt“, erklärt der Kabarettist. Konrads hat zwölf Jahre lang humorvolle Anekdoten, spritzige Bonmots und spontanvergorene Gags aus der Weinwelt zusammengetragen und serviert ein Menü daraus in Sulingen.

Sie sind erfolgreich. Sie sind erfahren. Sie sind erstaunlich... auf Krawall gebürstet – und gastieren mit ihrem Pop-Kabarett am Samstag, 29. Juli, in Sulingen: „Alte Mädchen“ alias Sabine Urig, Anna Bolk und Jutta Habicht „bearbeiten all das, was Frauen nicht zu denken und Männer nicht zu fragen wagen“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Milou & Flint“ haben in Sulingen bereits eine Fangemeinde. Ihr Konzert mit Poesie-Pop, mit deutschsprachigen Texten, die bemühende Geschichten aus dem Leben erzählen, beginnt am Freitag, 25. August um 19 Uhr. Der Eintritt kostet hier 15 Euro. Das gilt auch für das Gastspiel von „Pariser Flair“ am Sonntag, 10. September um 17 Uhr in der Alten Bürgermeisterei. „Chanson mit Sexappeal“ heißt es in der Ankündigung. Das Trio verabreiche eine „Reiseapotheke voller Chansons, mit schneller Wirkung auf verletzte Herzen.“