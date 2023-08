Samstag: Sommer-Konzert mit „Saitensprüngen“

Von: Martina Kurth-Schumacher

Die „Josie White Revival Band“ gastiert am Samstag auf dem Kunsthof Bockhorn. © Privat

Musik mit der „Josie White Revival Band“ am Samstag auf dem Kunsthof Bockhorn in Sulingen

Klein Lessen – Für Samstag, 12. August, laden Anne Heinz und Bernd Neumann zu einem Sommer-Musikabend auf ihrem historischen Kunsthof Bockhorn ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr – geplant im malerischen Gartenambiente.

Die „Josie White Revival Band“ hat Musik zum Zuhören, Mitsingen, Mitklatschen, Tanzen und Bewegen in ihrem Repertoire. Willie Burger (Gesang, Gitarre, Fiddle, Mandoline, Bodhrán), Bernd Vogelei (Gesang, Gitarre, Banjo) und Jürgen Schöffel (Gesang, Gitarre, Bass, E-Gitarre, Keyboard, Ukulele) spielen seit 1991 irische und anglo-amerikanische Musik mit von Bluegrass, Rock, Pop, Swing, Blues oder Jazz beeinflussten „Saitensprüngen“. Neben irischen Klassikern wie „Whiskey in the Jar“, „Dirty Old Town“ oder „Molly Malone“ und traditionellen Jigs, Reels, Polkas, Barndances und Hornpipes bürsten sie Songs von Bob Dylan, den Beatles, Johnny Cash, Queen oder Pink Floyd gegen den Strich.

Willie Burger gehört zum Urgestein der deutschen Folkszene. Während eines Urlaubsaufenthalts auf der grünen Insel im Jahr 1972 lernte er die irische Musik kennen und lieben. In dem Gitarristen Bernd Vogelei und dem Singer/Songwriter Jürgen Schöffel fand er kongeniale Mitspieler. Sie brachten musikalische Einflüsse und Instrumente mit und prägen den heutigen Sound der Band. Willie Burger liebt die Geschichten, die sich um die Songs ranken. Seine hintergründigen Informationen und humorvollen Anekdoten runden die unterhaltsame Performance ab.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, für die Künstler geht „der Hut rum“. Die Gastgeber hoffen auf die Spendenbereitschaft des Publikums. Nach dem neuen Konzept des Kunsthofs soll jeder das geben, was ihm der Abend wert ist.

Aus organisatorischen Gründen bitten Bernd Neumann und Anne Heinz um Anmeldungen (Tel. 01 72 /3 60 78 97; E-Mail an kontakt@kunsthof-bockhorn.de). Falls das Konzert wetterbedingt nicht im Freien stattfinden kann, weichen die Veranstalter auf die Diele des Kunsthofs aus. mks