Skulptur Mensch zieht um

Ratsmehrheit für neuen Standort „Kreisel“

+ Der Rat der Stadt Sulingen entschied am Donnerstagabend in öffentlicher Sitzung, die Skulptur Mensch in die Mitte des Kreisels am Kaufhaus Ranck zu verlegen. - Fotomontage: Koop

Sulingen - Der „Vater“ der Skulptur Mensch im städtischen Sportpark, Werner Sünkenberg aus Bremen, sprach am Freitagmorgen von einer „großartigen Nachricht“: Der Rat der Stadt Sulingen hatte am Vorabend in öffentlicher Sitzung entschieden, die Skulptur in die Mitte des Kreisverkehrs am Kaufhaus Ranck zu verlegen. 15 der 24 an der Sitzung teilnehmenden Ratsmitglieder votierten für einen Umzug. Sünkenberg: „Ich beglückwünsche den Rat dazu, das Werk mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.“