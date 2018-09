Verein Palliativstützpunkt am Wiesenweg heimisch

Sulingen - Zum 1. Juli dieses Jahres hatten die Mitarbeiter des Palliativstützpunktes Landkreis Diepholz das neue Verwaltungsgebäude am Sulinger Wiesenweg bezogen. „Und sind längst angekommen“, wie Leitende Koordinatorin Bianca Sengün Dienstag auf Anfrage sagte.

Derzeit beschäftigten sich die Mitarbeiter mit den Planungen für die offizielle Eröffnung. Geladen für die Veranstaltung am Freitag, 26. Oktober, sei ein geschlossener Personenkreis. Für alles andere fehle der Platz, erklärte Vorstandsmitglied Silke Stecker. Dem Ansinnen ihres Vorstandskollegen Joachim von der Osten könne sie folgen.

Von der Osten, zugleich Vorstand der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser und damit der Trägerin der Sozialstation Sulinger Land, hatte bei der Vorstellung der neuen Räume der Sozialstation Ende vergangener Woche angeregt, Sozialstation und Palliativstützpunkt während einer gemeinsamen Veranstaltung im Frühjahr oder Sommer kommenden Jahres der Öffentlichkeit vorzustellen. Beide Einrichtungen sind in einem Gebäude untergebracht. Mit einbeziehen in die Veranstaltungsplanung könne man auch die Mitarbeiter des benachbarten Hospizes Zugvogel und die der Senioreneinrichtung Haus am Suletal an der Memelstraße.

Bianca Sengün mit Blick auf das neue Domizil des Palliativstützpunktes: „Wir haben uns an die großzügige Raumgebung mittlerweile gewöhnt und können sie auch ausnutzen.“ Profitieren von dem jetzt größeren Raumangebot würden nicht zuletzt die Patienten und deren Angehörige. „Etwa bei den Aufnahmegesprächen“, erklärt die Koordinatorin. „Extra dafür haben wir einen Besprechungsraum eingerichtet. Da liegen keine Papiere rum, der ist gemütlich ausgestattet. Da heißt es nur reinsetzen – und die Gäste willkommen heißen.“

Silke Stecker weiß vor allem den großen Besprechungsraum zu schätzen. „Das ist gleich anderes Arbeiten.“ Gestern kamen die Leiterinnen und Leiter der Kooperation-Pflegedienste am Wiesenweg zu einer Arbeitstagung zusammen. „Du hast einfach Platz“, so Stecker.

Vorstellen wollen Vorstand und Mitarbeiter des Palliativstützpunktes und des benachbarten Hospizes am 26. Oktober auch die neue Gedenkstätte, die zwischenzeitlich zwischen Verwaltungsgebäude des Palliativstützpunktes und dem „Zugvogel“ entstanden ist. Im Zentrum steht eine Skulptur des Warper Künstlers Pablo Hirndorf. Das zweieinhalb Meter hohe Werk soll einen Lebensbaum darstellen. Für den Korpus wählte der Künstler Stahl, für die Seitenräume farbiges Plexiglas.

Die Skulptur soll zukünftig kleine Gedenksteine aufnehmen, mit denen die Mitarbeiter des Hospizes an die Verstorbenen erinnern.

oti