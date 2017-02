Skater-Park am Bahnhof?

Sulingen - Nach den Ortsräten haben am Montag mit dem Ausschuss für Soziales und Schulen die Gremien des Rates der Stadt Sulingen mit den Beratungen zum Haushalt 2017 begonnen.

Pünktlich dazu bringen die Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion Anträge in die Beratungen ein. Neben einer Skater-Anlage in Innenstadtnähe fordern sie eine Videoüberwachung der Fahrrad-Ständer am Busbahnhof sowie die Installation öffentlicher WLAN-Hotspots an stadteigenen Gebäuden.

CDU-Fraktionsvorsitzender Matthias Wendland in einer Pressemitteilung: „Anders als beim Thema Grundschule geht es nicht um Millionen, sondern um Verbesserungen für die Lebensqualität der Stadt, die nicht viel kosten.“ Konkrete Zahlen nennt Wendland nicht.

„Unsere Anträge haben allesamt einen überschaubaren Kostenrahmen. Wir wollen damit zeigen, dass die Kommunalpolitik die kleinen Stellschrauben nicht aus dem Blick verliert, mit denen wir unsere Stadt lebenswerter gestalten können. Das sind aus unserer Sicht keine Nebensächlichkeiten. Wir freuen uns auf eine konstruktive Diskussion mit den anderen Stadtratsfraktionen.“

Die Idee einer Skaterbahn ist nicht neu: Die Anlage im Sportpark, die vor knapp 20 Jahren auf Initiative des Sulingers Jakob Schmidt installiert worden war und das Ensemble um Oberschule, Lindenschule, Edenhalle und Park bereicherte, fristet seit zehn Jahren ein Schattendasein.

2011 hatten Mitarbeiter des Stephansstiftes versucht, die Anlage wiederzubeleben. Es blieb beim Versuch. Die Unionsfraktion hat für die Realisierung ihres Vorhabens nicht den Standort Sportpark im Visier.

Treffpunkte für die Jugend schaffen

Als möglichen Platz schlagen die Christdemokraten das Gelände am Bahnhof gegenüber der Polizeiwache vor. „Hier soll eine Parkanlage entstehen. Eine Skaterbahn und wetterfeste Aufenthaltsmöglichkeiten könnten besonders für Jugendliche attraktiv sein. Unsere Jugend braucht Treffpunkte im Freien“, heißt es in der Pressemitteilung. Für die Finanzierung sei zu prüfen, ob Landesfördermittel genutzt werden können.

Zudem stößt die CDU die Diskussion um Videoüberwachung im öffentlichem Raum an. Konkret geht es um die Fahrradständer am Sulinger Busbahnhof. „Die Pendler lassen dort den ganzen Tag und länger ihre Räder stehen. Um Diebstahl und Vandalismus vorzubeugen soll eine Videoaufzeichnung abschreckend wirken“, heißt es in dem CDU-Papier.

Des Weiteren regen die Christdemokraten an, freie WLAN-Hotspots an städtischen Gebäuden wie Stadtbücherei oder auch Hallenbad einzurichten. Schnelles mobiles Internet gehöre nach Ansicht der CDU heute zum Standard der Lebensqualität. Daher sei die Stadt hier gefordert.

