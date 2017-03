Sulingen - Für die Mitglieder der Abteilung Handball des TuS Sulingen endet eine Odyssee, Abteilungsleiter Michael Rethorn spricht von einem „Traum“, den man sich verwirkliche: Am Rand des Schulsportplatzes der Sulinger Lindenschule, südlich der Edensporthalle, des Domizils der Sulinger Handballer, haben die Arbeiten zur Zwei-Feld-(Handball-)Beachsportanlage begonnen. „Wir sind kräftig am Buddeln“, sagt Rethorn, „und hoffen, mit den Arbeiten noch zu diesem Sommer fertig zu werden.“

„Beachhandball boomt“, weiß Rethorn. Sulinger Mannschaften, Frauen, Männer, vor allem aber auch Kinder und Jugendliche, gehören seit Jahren zu den Stammgästen der Beachhandball-Turniere des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) im VGH-Stadion am Meer in Cuxhaven-Duhnen. Der Sport mit Hand und Ball auf Sand macht sich immer mehr im Binnenland breit. Nicht ohne Grund: Sind die Bemühungen der Internationalen Handball-Föderation erfolgreich, könnte die Beachvariante des Handballsports 2024 olympisch werden. Und die Chancen scheinen nicht schlecht zu stehen. Der Deutsche Handballbund und das Gros seiner Landesverbände haben längst damit begonnen, ihre Bemühungen in der Trainer- und Schiedsrichterausbildung sowie in der Leistungsförderung auf 2024 auszurichten.

Für Rethorn sind das zunächst (noch) Randerscheinungen: „Beachhandball ist für uns zunächst Spaß – und eine coole Sache.“ Vereinfachte Regeln, verkleinerte Spielfelder, Sommerfeeling: Der Abteilungsleiter sieht im Beachhandball eine Chance, noch mehr Kinder und Jugendliche für „unseren Sport“ zu begeistern. „Vor allem in den Sommermonaten, in denen in der Halle Pause ist.“

Die Idee, in Sulingen eine Zwei-Feld-Anlage zu bauen, macht bei den Sulinger Handballern schon seit fast zehn Jahren die Runde. „Eine Zwei-Feld-Anlage, um auch mal ein Turnier spielen zu können“, erklärt der Abteilungsleiter. Gescheitert sei das Vorhaben bis dato an geeigneten Flächen beziehungsweise der Bereitschaft der Grundstückseigentümer, diese zur Verfügung zu stellen. Dass das Projekt jetzt auf dem Schulsportplatz der Lindenschule umgesetzt werden kann, „haben wir nicht zuletzt Christopher Axmann und – vor allem – Lore Schmusch zu verdanken“. Axmann ist Leiter der Carl-Prüter-Oberschule und Schmusch Rektorin der Lindenschule. Beide sehen in der Anlage die Chance, auch den Schulsport um Beach-Varian-ten zu erweitern. Michael Rethorn: „Vereinbart haben wir für uns ein Nutzungsrecht für zunächst zwölf Jahre.“ Und: „Nicht unerwähnt lassen wollen wir Uwe Siemers.“ Der Hausmeister der Lindenschule begleite das Vorhaben seit Beginn der Planungen mit Rat und Tat.

20 000 Euro fließen laut Michael Rethorn in das Projekt auf dem Schulsportplatz; neben Sponsorengeldern, die der Förderverein Freunde des Handballsports im TuS Sulingen akquiriert hat, Mittel der Förderung des Sportstättenbaus, vermittelt über den Kreissportbund durch den TuS Sulingen, und nicht zuletzt auch Eigenleistungen. „Von uns selbst oder auch durch Dritte“, erklärt Michael Rethorn; unter anderem mit Blick auf den Sulinger Henri Wortmann, der bei den Erdarbeiten hilft.

Geplant sind auf dem Schulsportplatz zwei Spielfelder mit jeweils 27 Metern Länge und zwölf Metern Breite, die jeweils von einer drei Meter breiten Schutzzone umfasst werden.

Rethorn: „Abgeschoben haben wir das Erdreich mit einer Tiefe von 40 Zentimetern.“ Eingefasst wird die Anlage durch Ballfangzäune zwischen den Feldern und an den Enden der „Sandkiste“. Zusätzlich planen die Handballer kleinere Erdwälle in den Seitenbereichen. „Als Tribünen“, so Rethorn. „Im nächsten Schritt werden wir aber erst einmal Dränage verlegen.“ Fachlichen Rat haben sich Rethorn und Co. bei Wolfgang Sasse aus Wildeshausen geholt. Sasse ist Vorsitzender der Handball-Region Oldenburg, ehemaliger Referent für Beachhandball des Deutschen Handballbundes – und gilt in der deutschen Beachhandball-Szene als Urgestein. - oti