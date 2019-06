„Silberner“ Hilfstransport

Sulingen – Es gibt Jubiläen, die kein Anlass zum Feiern, aber zur Würdigung von Engagement für Mitmenschen sind: In der Nacht zu Montag brechen Friedhelm Hartkamp und Mitstreiter zum 25. Hilfstransport auf, den der Groß Lessener organisiert.

Ab 1999 führten die ersten Lieferungen von Hilfsgütern ins russische Kaliningrad, später in die Region von Sulingens litauischer Partnerstadt Joniskis. Von Beginn an bekommt Hartkamp Unterstützung John Henrik Landwehr, Geschäftsführer der Sulinger Unternehmensgruppe Gerdes + Landwehr, der Sattelzüge zur Verfügung stellt, oft auch selbst die Transporte begleitet: „Wir hätten vor zehn Jahren auch nicht gedacht, dass es mal 25 werden.“ Schließlich ist Litauen seit 2004 Mitglied der EU. Tatsächlich habe sich die Situation vieler Menschen im Land durch die Einführung des Euro verschlechtert: Die Preise für Lebensmittel seien mit denen in Deutschland vergleichbar – „die Betreuer im Kinderheim in Sakiai, ausgebildete Kräfte, bekommen nur zwischen 300 und 500 Euro Gehalt“, weiß Friedhelm Hartkamp. Es gibt kaum Industrie, fast keinen Export – „und die jungen Leute gehen nach Skandinavien, Deutschland, in die Schweiz.“

Das Kinderheim ist eine der Einrichtungen, denen mit Sachspenden unter die Arme gegriffen wird, die Diakoniestation „Sandora“ in Klaipeda und die Rehabilitationsreinrichtung des Gabrielius-Projektes für Drogenabhängige in Silute, alles soziale Einrichtungen in Trägerschaft der evangelischen Kirche, sind weitere. Um Sachspenden werben muss Friedhelm Hartkamp nicht: Über die Jahre ist ein großes Netzwerk an Unterstützern entstanden, darunter Sulinger Unternehmen, das DRK, Privatleute. „Gut 190 Kubikmeter an Ware, wir packen bis unters Dach voll“, kündigt John Henrik Landwehr an, „das ist eine ganz Menge Ware.“ Dazu zählen diesmal Kleidung, Schuhe, Fahrräder, Rollatoren, Rollstühle, Krankenbetten, Medikamente, die noch einige Monate haltbar sind, eine Badewanne und eine Duschwanne, noch originalverpackt. Und Jede Menge Mobiliar: Es stammt aus den 25 Zimmern eines Hotels der Unternehmensgruppe Gerdes + Landwehr auf Norderney, das saniert wird „und war zum Verramschen oder Wegschmeißen viel zu schade“, stellt John Henrik Landwehr fest. Es von der Insel zu holen, war nicht billig – da half eine Spende des Rotary Clubs Montabaur weiter.

Mit zwei Lkw und einem Transporter nehmen, neben Hartkamp und Landwehr, Spediteur Gerd Röttger aus Hannover, der einen der Lkw stellt, Torsten Breiter, Jens Buscher, Uwe Kordes und Landwehrs Kinder Theo (21) und Jule (17) die Reise in Angriff, an deren Ende, voraussichtlich am Samstagabend, sie rund 3 200 Kilometer zurückgelegt haben werden. „Theo geizt sehr mit seinem Urlaub. Aber diese Woche – das ist ihm wichtig“, weiß John Henrik Landwehr. Jule ist zum ersten Mal dabei, habe immer schon mitkommen wollen. „Man freut sich natürlich, wenn man seine Kinder nicht zu so einem Projekt drängen muss.“ ab